Минималка в $200 и повышение прожиточного минимума в два этапа. Реалии 2021 года

Принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2021 год предусматривает, что с 1 января минимальная заработная плата составляет 6000 гривен.

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Если парламент не станет вносить изменения в закон о госбюджете, размер «минималки» в течение года измениться незначительно. К концу года — с 1 декабря 2021 года, — минимальная зарплата должна вырасти еще на 500 гривен.

Отметим, что размер минимальной зарплаты преодолел отметку в $ 200 впервые в итории страны. При этом Украина стала четвертой страной из 15 стран на постсоветском пространстве (после Литвы, Эстонии и Латвии), которая преодолела этот порог. Отметим, что среднегодовой курс доллара заложен в бюджете на уровне 29,1 грн за доллар.

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Прожиточный минимум поднимут, но позже

На 1 января прожиточный минимум не изменился и составляет 2189 гривен. В течение года его планируют повышать два раза: 1 июля до 2 294 гривен и 1 декабря — до 2 393 гривен.

Ожидается, что при таких изменениях средняя зарплата в 2021 году окажеться на уровне 13 632 гривен в месяц.

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На кого государство потратит больше всего

Наиболее крупные расходы предусмотрены в госбюджете на:

Минсоцполитики — 312,4 млрд гривен (в том числе 195,3 млрд гривен на дотацию Пенсионному фонду),

МОЗ — 162,7 млрд гривен,

Минобороны — 117,6 млрд гривен

МВД — 98,3 млрд гривен.

Согласно госбюджету на 2021 год, власти также планируют потратить 2,6 млрд гривен на проведение вакцинации населения от коронавируса.

Источник: МинФин