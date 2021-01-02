Минималка в $200 и повышение прожиточного минимума в два этапа. Реалии 2021 года
Принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2021 год предусматривает, что с 1 января минимальная заработная плата составляет 6000 гривен.
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Если парламент не станет вносить изменения в закон о госбюджете, размер «минималки» в течение года измениться незначительно. К концу года — с 1 декабря 2021 года, — минимальная зарплата должна вырасти еще на 500 гривен.
Отметим, что размер минимальной зарплаты преодолел отметку в $ 200 впервые в итории страны. При этом Украина стала четвертой страной из 15 стран на постсоветском пространстве (после Литвы, Эстонии и Латвии), которая преодолела этот порог. Отметим, что среднегодовой курс доллара заложен в бюджете на уровне 29,1 грн за доллар.
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Прожиточный минимум поднимут, но позже
На 1 января прожиточный минимум не изменился и составляет 2189 гривен. В течение года его планируют повышать два раза: 1 июля до 2 294 гривен и 1 декабря — до 2 393 гривен.
Ожидается, что при таких изменениях средняя зарплата в 2021 году окажеться на уровне 13 632 гривен в месяц.
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На кого государство потратит больше всего
Наиболее крупные расходы предусмотрены в госбюджете на:
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Минсоцполитики — 312,4 млрд гривен (в том числе 195,3 млрд гривен на дотацию Пенсионному фонду),
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МОЗ — 162,7 млрд гривен,
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Минобороны — 117,6 млрд гривен
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МВД — 98,3 млрд гривен.
Согласно госбюджету на 2021 год, власти также планируют потратить 2,6 млрд гривен на проведение вакцинации населения от коронавируса.
Источник: МинФин