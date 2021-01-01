С 1 января в Украине повышают пенсии: кто и сколько получит

С 1 января 2021 года выплаты повышены тем неработающим пенсионерам, чей возраст превышает 65 лет, а страховой стаж является полным — 30 лет для женщин и 35 для мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

Фото: te.20minut.ua

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В январе пенсии для этой категории вырастут с 2100 до 2400 грн.

В какие сроки будут повышать пенсии

В 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию — в целом на 9,3%. Это соответствует росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

с 1 июля 2021 года — с 1769 до 1854 грн (на 4,8%);

с 1 декабря 2021 года — с 1854 до 1934 грн (на 4,3%).

В 2021 году проведут несколько этапов дополнительных начислений различным категориям пенсионеров:

с 1 марта — плановая индексация пенсий — примерно на 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начнут получать ежемесячную доплату в размере 500 грн (если их пенсия не достигает размера средней зарплаты в Украине, которая учитывается для начисления пенсий);

с 1 апреля — перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года;

с 1 июля — ежемесячную доплату в размере 400 грн начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

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К чему привязано повышение

Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую повысили с 1 января 2021 года до 6 тыс. грн, а второй раз повысят с 1 декабря 2021 года до 6,5 тыс. грн.

Так как с 1 декабря 2020 года минимальную пенсию планово повысили с 1712 грн до 1769 грн — по состоянию на 1 января 2021 года она сохранится на уровне 1769 грн.

Дальнейшее повышение пенсий запланировано в соответствии с проектом государственного бюджета на 2021 год.

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Что в госбюджете

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Источник: МинФин