Украинские пенсионеры стали богаче в среднем на 400 грн
В Украине в 2020 году размер средней пенсии вырос на 400 грн и составляет более 3400 гривен. Об этом в фейсбуке сообщает Министерство социальной политики.
фото: 5 канал
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«В результате комплексной программы повышения пенсий средняя пенсия составила более 3410 гривен и выросла почти на 400 грн в год», — говорится в сообщении.
По словам министра социальной политики Марины Лазебной, комплексная программа направлена прежде всего на повышение наименьших пенсий.
«В нее, в том числе, вошли по поручению президента выплата единовременного пособия в 1 тыс. грн, доплаты пенсионерам, старше 80 лет», — прокомментировала Марина Лазебная.
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Скольких коснулось повышение
Как отметила министр соцполитики, доплаты и повышения получили более 10 млн человек.
«На начало года у нас 4 млн пенсионеров получали пенсии меньше 2000 гривен, а сейчас таких людей 1,8 миллиона. То есть для 2,2 млн людей мы вывели пенсии за эту позорную черту», — отметила Лазебная.
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Как проводился перерасчет
С 1 декабря 2020 в Украине вырос прожиточный минимум, а значит, и размер минимальной пенсии. Пересчет Пенсионный фонд провел автоматически. Выплата перечисленных пенсий началась с 4 декабря.
Перерасчет повлияет на три группы пенсионеров:
- тех, кто получал минимум;
- тех, кто получал максимум;
- тех, у кого большой стаж.
Перерасчет заложен в бюджете на 2020 год.
Для тех, кому больше 60 лет (минимальная пенсия) пенсия увеличилася всего на 57 грн — до 1769 грн.
Пенсионеры со стажем свыше «нормы» (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) получили прибавку в размере процента от прожиточного минимума.
Те, кто имел большие зарплаты, получили прибавку до 570 грн.
Источник: МинФин