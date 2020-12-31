Украинские пенсионеры стали богаче в среднем на 400 грн

В Украине в 2020 году размер средней пенсии вырос на 400 грн и составляет более 3400 гривен. Об этом в фейсбуке сообщает Министерство социальной политики.

фото: 5 канал

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«В результате комплексной программы повышения пенсий средняя пенсия составила более 3410 гривен и выросла почти на 400 грн в год», — говорится в сообщении.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, комплексная программа направлена ​​прежде всего на повышение наименьших пенсий.

«В нее, в том числе, вошли по поручению президента выплата единовременного пособия в 1 тыс. грн, доплаты пенсионерам, старше 80 лет», — прокомментировала Марина Лазебная.

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Скольких коснулось повышение

Как отметила министр соцполитики, доплаты и повышения получили более 10 млн человек.

«На начало года у нас 4 млн пенсионеров получали пенсии меньше 2000 гривен, а сейчас таких людей 1,8 миллиона. То есть для 2,2 млн людей мы вывели пенсии за эту позорную черту», — отметила Лазебная.

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Как проводился перерасчет

С 1 декабря 2020 в Украине вырос прожиточный минимум, а значит, и размер минимальной пенсии. Пересчет Пенсионный фонд провел автоматически. Выплата перечисленных пенсий началась с 4 декабря.

Перерасчет повлияет на три группы пенсионеров:

тех, кто получал минимум;

тех, кто получал максимум;

тех, у кого большой стаж.

Перерасчет заложен в бюджете на 2020 год.

Для тех, кому больше 60 лет (минимальная пенсия) пенсия увеличилася всего на 57 грн — до 1769 грн.

Пенсионеры со стажем свыше «нормы» (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) получили прибавку в размере процента от прожиточного минимума.

Те, кто имел большие зарплаты, получили прибавку до 570 грн.

Источник: МинФин