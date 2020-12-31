Пандемия вызвала бум стартапов в крупнейших экономиках

На фоне пандемии коронавируса сразу в нескольких из числа крупнейших экономик мира случился бум предпринимательства, пишет Financial Times со ссылкой на официальную статистику государств.

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Где фиксировался бум стартапов

Количество регистраций новых компаний в 2020 г значительно увеличилось в США, Великобритании, Франции, Германии и Японии.

В США, по данным Бюро переписи населения, число заявок на открытие бизнеса в июне-августе 2020 г выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во Франции, по информации Национального института статистики, в октябре было зарегистрировано 84 тыс. новых предприятий. Это максимум за всю историю и на 20% больше, чем за тот же месяц 2019 г.

В Германии, по данным Федерального статистического ведомства, число новых зарегистрированных компаний было выше прошлогодних показателей в январе, июле, сентябре и октябре.

В Японии в сентябре было зарегистрировано 10 тыс. новых предприятий — на 14% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

В Великобритании, согласно Национальной статистической службе, в ноябре-декабре количество зарегистрированных компаний увеличилось на 30% год к году. С июня годовые темпы роста числа стартапов выражались двузначными значениями.

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Кто и зачем идет в предприниматели

Многие новые предприятия стараются реагировать на меняющийся потребительский спрос, выбирая сферы логистики, доставки и IT, отмечает FT. Так, в Великобритании, согласно анализу Кентского университета, движущей силой стартап-бума в первые 11 месяцев 2020 года стала онлайн-торговля.

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Специалист Oxford Economics по США Грегори Дако в разговоре с изданием отметил, что многие новые компании в Америке состоят из одного сотрудника-основателя. По его словам, это говорит о том, что их открывают работники, попавшие под сокращение из-за пандемии.

Такие предприятия вряд ли станут основным источником дохода для их владельцев, но помогут увеличить заработок в условиях гиг-экономики, добавил главный экономист UBS Wealth Management Пол Донован.

Источник: МинФин