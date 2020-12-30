Курс валют на вечер 29 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка и доллар, и евро устремились вниз: доллар потерял по 11 копеек на покупке и продаже, а евро — по 6 копеек на обеих операциях.

Фото: vesti.dp.ua

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Валюта Открытие 28 декабря Закрытие 29 декабря Изменения доллар 28,30/28,32 28,19/28,21 11/11 евро 34,63/34,66 34,57/34,60 6/6 рубль 0,3841/0,3846 0,3824/0,3829 0,0017/0,0017

Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 28,3000−28,3250 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,6392−34,6669 грн/евро, торги по рублю — 0,3841−0,3846 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,10−28,38 гривны. Евро покупают по 34,15 гривны, продают по 34,70 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,00−28,30 гривны, евро — 34,00−34,50 гривны.

Источник: МинФин