Финансы
Курс валют на вечер 29 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка и доллар, и евро устремились вниз: доллар потерял по 11 копеек на покупке и продаже, а евро — по 6 копеек на обеих операциях.
Фото: vesti.dp.ua
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Валюта
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Открытие 28 декабря
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Закрытие 29 декабря
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Изменения
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доллар
|28,30/28,32
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28,19/28,21
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11/11
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евро
|34,63/34,66
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34,57/34,60
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6/6
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рубль
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0,3841/0,3846
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0,3824/0,3829
|
0,0017/0,0017
Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 28,3000−28,3250 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,6392−34,6669 грн/евро, торги по рублю — 0,3841−0,3846 грн/рубль.
На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,10−28,38 гривны. Евро покупают по 34,15 гривны, продают по 34,70 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,00−28,30 гривны, евро — 34,00−34,50 гривны.
Источник: МинФин