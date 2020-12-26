Forbes назвал 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения

На фоне пандемии коронавируса в этом году в сфере здравоохранения появилось 50 новых миллиардеров, состояние которых увеличилось благодаря росту стоимости акций компаний, разрабатывающих вакцины или компаний, которые занимаются поставкой медицинского оборудования. Об этом пишет investory со ссылкой на Forbes.

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Отмечается, что большинство новых миллиардеров живут в Китае, где произошла первая вспышка коронавируса.

По версии издания, среди новичков, которые разбогатели во время пандемии, оказались:

Угур Шахин

Фото: Ralph Orlowski/Reuters

Гендиректор немецкой биотехнологической компании BioNTech. В партнерстве с американской Pfizer она разработала вакцину от коронавируса, объявленная эффективность которой составила 95%.

С начала года акции компании увеличились на 160%. На фоне этого состояние Шахина, который владеет 17% BioNTech, достигло $ 4,2 млрд.

Стефан Бансель

Фото: Andrew Harnik/AP

Глава американской компании Moderna, которая разработала вакцину от коронавируса. Ее использование, как и препарата Pfizer, уже одобрили в США. Forbes оценивает состояние Банселя в $ 4,1 млрд. В марте он снизил свою долю в компании с 9 до 6%.

С начала года стоимость акций Moderna выросла более чем на 550%.

Юань Липин

Юань Липин — бывшая жена Ду Вэйминя, председателя правления компании Shenzhen Kangtai Biological Products. После развода она получила 24% компании, которая является одним из ведущих производителей вакцин в Китае. В частности, это единственный в КНР производитель вакцины компании AstraZeneca.

С начала года акции Shenzhen Kangtai Biological Products выросли на 90%, а состояние Юань достигло $ 4,1 млрд.

Ху Кун

Ху Кун — председатель китайской компании Contec Medical Systems, которая производит медицинское оборудование, в частности небулайзеры, стетоскопы и тонометры. В августе он вывел компанию на биржу Шэньчжэня.

Ху принадлежит около половины акций Contec Medical Systems, стоимость которых после IPO выросла почти на 150%. Его состояние оценивается в $ 3,9 млрд.

Карл Хансен



Председатель канадской компании AbCellera, которая с помощью искусственного интеллекта и технологий машинного обучения ищет наиболее перспективные методы лечения заболеваний с использованием антител.

По оценке издания, его состояние равняется $ 2,9 млрд.

Тимоти Спрингер

Тимоти Спрингер — соучредитель Moderna($ 2 млрд). Его доля в компании составляет 3,5% и оценивается примерно в $ 1,6 млрд. Кроме того, Спрингер активно инвестирует в ряд других биотехнологических компаний.

Серджио Стеванато

Фото: Stevanatogroup/Серджио Стеванато вместе со своими сыновьями Франко и Марко Стеванато(генеральный директор и вице-президент)

Глава итальянской компании Stevanato Group, которая является вторым по величине производителем стеклянных флаконов в мире. По данным Forbes, ее тара будет использоваться для более чем 40 вакцин от коронавируса. Состояние Стеванато издание оценивает в $ 1,8 млрд.

Напомним

По итогам 2020 года более 2,2 тыс. миллиардеров в мире стали богаче на $ 1,9 трлн. Так, их совокупное состояние оценивается в $ 11,4 трлн, что на 20% больше, чем по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Источник: МинФин