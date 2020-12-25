Как будут работать банки на Новый год. График

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) Национального банка и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года. Об этом сообщила пресс-служба НБУ на официальном сайте.

Фото: lb.ua

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В декабре 2020 года

30 декабря 2020 года СЭП работает до 24:00. Валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка и другие системы Национального банка работают в обычном режиме.

31 декабря 2020 года в 13:00 через СЭП осуществляются только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в Национальный банк и органов Госказначейства и платежи от Национального банка и органов Госказначейства в адрес всех участников СЭП. Валютный рынок Украины работает с учетом особенностей работы СЭП, изложенных в регламенте.

Банковский день в СЭП заканчивается в 13:00.

В январе 2021 года

1 января 2021 года банковский день в СЭП начинается в 9:00 с датой банковского дня 4 января 2021 года.

01−03 января 2021 года включительно участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе в соответствии с собственными потребностями и потребностями своих клиентов. Межбанковские переводы через СЭП в этот период осуществляются с датой банковского дня 4 января 2021 года. В этот период Депозитарий Нацбанка не работает, а банки не осуществляют операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины, в том числе со своими клиентами.

04−06 января 2021 года СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

01−03 и 07−10 января 2021 года банки в случае необходимости могут осуществлять кассовые операции. В то же время банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

День работы банковской системы Украины переносится с пятницы 8 января 2021 года на субботу 16 января 2021 года.

16 января 2021 года межбанковские переводы через СЭП осуществляются с датой банковского дня 16 января 2021.

17 января 2021 года межбанковские переводы через СЭП осуществляются с датой банковского дня 18 января 2021.

Официальный курс валют и цена на банковские металлы

В период с 31 декабря 2020 года до 4 января 2021 года включительно действует официальный курс гривни к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, рассчитанные Национальным банком Украины 30 декабря 2020 года.

Источник: МинФин