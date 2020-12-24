Очередной аукцион по продаже памятных монет НБУ состоится 14 января
Национальный банк Украины планирует провести 14 января 2021 года электронный биржевой аукцион по продаже наборов из девяти серебряных памятных монет «Энеида». Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Фото: finclub.net
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Что известно о лоте
Набор из девяти памятных монет «Энеида» посвящен духовной и культурной памятке украинского народа — поэме «Энеида» выдающегося украинского писателя Ивана Котляревского. Считается, что именно этим произведением было положено начало новой украинской литературе. В основе композиции набора использованы иллюстрации народного художника Украины Анатолия Базилевича.
Монеты отчеканены из серебра 999-й пробы. Масса 1 монеты — 31,1 г, масса всего набора — 279,9 г. Тираж в футляре из флока — 1000 шт., в деревянном футляре — 200 шт.
К реализации предлагается 20 наборов — по одному набору в футляре в каждом лоте.
Кроме того, Национальный банк сообщает, что наборы памятных монет «Энеида» будут производиться поэтапно в течение этого и следующего годов. Также поэтапно будут изготавливаться наборы «Монеты Украины 2020 года», запланированные к выпуску 29 декабря 2020 года.
В связи с этим реализацию наборов «Энеида» и «Монеты Украины 2020 года» через существующие каналы продаж Национальный банк будет осуществлять в 2021 году, о чем будет сообщать дополнительно.
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Как принять участие в аукционе
Электронный аукцион по продаже указанных монет планируется провести на Универсальной товарной бирже «Контрактовый дом УМВБ». Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Условия участия в аукционе будут размещены на официальном сайте биржи.
Напомним
Памятные монеты Национального банка имеют художественную ценность. Их чеканят из драгоценных и недрагоценных металлов ограниченными тиражами. Поэтому цена таких монет обычно выше их номинальной стоимости.
Вся продукция изготавливается на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины.
Монеты новых выпусков можно приобрести online и через банки-дистрибьюторы — Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк и ТАСкомбанк.
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Источник: МинФин