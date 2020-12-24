Нацбанк предлагает новации относительно качества активов страховщиков

Национальный банк предлагает к обсуждению с рынком новые правила определения приемлемых активов страховщиков. Об этом регулятор сообщил на официальном сайте.

Фото: minfin.com.ua

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Эти правила предусмотрены в проекте Положения об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика.

Ключевые изменения

Страховые компании должны будут включать в сумму приемлемых активов только стоимость той недвижимости, которая подтверждена аудитором. Если компания покупает новую недвижимость, переоценивает или недооценивает стоимость имущества, то актив будет считаться приемлемым только после дополнительного подтверждения стоимости такого имущества отчетом об оценке, рецензией на отчет и отчетом аудитора. Без отчета аудитора в приемлемых активов можно будет включить только 25% от стоимости приобретаемого имущества или 25% от размера дооценки. Подтверждение стоимости не потребуется в единственном случае: если размер дооценки или дооценок недвижимости в течение календарного года будет незначительным — менее 10% стоимости имущества на начало года.

Страховые компании не смогут включать в перечень приемлемых активов земельные участки. НБУ предлагает переходный период, поэтому это изменение заработает с 30 июня 2021 года.

Страховщики смогут включать в сумму приемлемых активов только те ценные бумаги (в т. ч. государственные), на которые оформлено право собственности должным образом. В то же время Национальный банк предлагает установить ограничение: доля акций, корпоративных и ипотечных облигаций украинских эмитентов, инвестиций в экономику Украины по направлениям, определенным Кабмином, не может превышать 3% от страховых резервов компаний. Это изменение также заработает с 30 июня 2021 года.

Ожидания от такой регуляции

По результатам работы страхового рынка за 9 месяцев 2020 года выявлено, что в 52 страховых компаниях, составляющих 24,2% от общего количества страховщиков на 30.09.2020, в состав приемлемых активов были включены отдельные объекты недвижимого имущества, имеющие признаки завышенной стоимости (земельных участков и т. п.), в том числе по результатам проведения дооценки/переоценки уже приобретенного имущества.

Стоимость объектов недвижимости, имеющих признаки завышенной, составила 1 062,4 млн грн.

По данным отчетности страховщиков по состоянию на 30 сентября 2020 года дефицит средств для выполнения норматива рискованности операций составил 607,6 млн грн.

Возникает необходимость снизить риски возможности манипуляций с определением объектов недвижимого имущества как приемлемых активов.

Нацбанк ожидает от действия постановления следующие результаты:

уменьшение количества обращений потребителей страховых услуг о нарушении страховщиками сроков осуществления страховой выплаты/страхового возмещения;

увеличение активов по балансу страховщиков и активов страховщиков, которые определены ст. 31 Закона Украины «О страховании»;

уменьшение количества страховщиков, нарушивших требования и/или к которым применены меры воздействия;

снижение или отсутствие дефицита средств у страховщиков для выполнения нормативов платежеспособности и достаточности капитала и норматива рискованности операций.

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Источник: МинФин