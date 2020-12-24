Нацбанк предлагает новации относительно качества активов страховщиков
Национальный банк предлагает к обсуждению с рынком новые правила определения приемлемых активов страховщиков. Об этом регулятор сообщил на официальном сайте.
Фото: minfin.com.ua
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Эти правила предусмотрены в проекте Положения об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика.
Ключевые изменения
Ожидания от такой регуляции
По результатам работы страхового рынка за 9 месяцев 2020 года выявлено, что в 52 страховых компаниях, составляющих 24,2% от общего количества страховщиков на 30.09.2020, в состав приемлемых активов были включены отдельные объекты недвижимого имущества, имеющие признаки завышенной стоимости (земельных участков и т. п.), в том числе по результатам проведения дооценки/переоценки уже приобретенного имущества.
Стоимость объектов недвижимости, имеющих признаки завышенной, составила 1 062,4 млн грн.
По данным отчетности страховщиков по состоянию на 30 сентября 2020 года дефицит средств для выполнения норматива рискованности операций составил 607,6 млн грн.
Возникает необходимость снизить риски возможности манипуляций с определением объектов недвижимого имущества как приемлемых активов.
Нацбанк ожидает от действия постановления следующие результаты:
- уменьшение количества обращений потребителей страховых услуг о нарушении страховщиками сроков осуществления страховой выплаты/страхового возмещения;
- увеличение активов по балансу страховщиков и активов страховщиков, которые определены ст. 31 Закона Украины «О страховании»;
- уменьшение количества страховщиков, нарушивших требования и/или к которым применены меры воздействия;
- снижение или отсутствие дефицита средств у страховщиков для выполнения нормативов платежеспособности и достаточности капитала и норматива рискованности операций.
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Источник: МинФин