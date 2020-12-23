Украинцы имеют перед МФО задолженность около 15 миллиардов

Около 15 млрд грн украинцы задолжали микрокредитным финансовым учреждениям по состоянию на 1 октября 2020 года. А в целом задолженность по микрокредитам выросла в 2020 году на 7% против 31% в 2019-м. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Фото: espanarusa.com

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Как изменился рынок микрокредитования в 2020 году

Если в первом квартале 2020 года наблюдался рост рынка микрокредитования на 82%, то впоследствии, после начала карантина, он упал практически на 17%. В третьем квартале т. г. рынок вернулся к показателям 2019 года, увеличившись на 4,64%.

Ежемесячно украинцы оформляют более 960 тыс. микрокредитов.

В целом за 9 месяцев 2020 года выдано физическим лицам 33,75 млрд грн по 8,7 млн договоров.

Средняя сумма кредита выросла на 5% – до 3893 грн.

Количество зарегистрированных финансовых компаний, имеющих лицензию на предоставление средств взаймы, в т. ч. на условиях финансового кредита, по состоянию на 01.10.2020 составило 782.

Что будет с рынком МФО в 2021 году

С 1 января вступают в силу изменения в законе о кредитовании, которые повлияют на работу микрокредитных финансовых организаций.

Верховная Рада приняла закон о микрокредитования 15 сентября 2020 года.

Участники рынка считают, что эти изменения не будут существенно влиять на ситуацию.

«Мы не собираемся вводить новых ограничений для наших клиентов в связи с изменением законодательства. Как и раньше, мы будем готовы кредитовать предпринимателей в размере от 5 до 15 тыс. грн», – говорят в МФО «Бизнес займ».

Такую же позицию Опендатабот озвучили представители компаний ШвидкоПозика, Ccloan, MisterCash, Деньги Всем и Microcredit.

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Чего ожидать от изменений в законодательстве

Ограничения сумм штрафов и пени. Так, размер суммы штрафов и пени не сможет больше двух размеров суммы, которую получил человек, если кредит превышает одну минимальную заработную плату (6 тыс. грн с 1 января 2021 года). Правда, правило не распространяется на меньшие кредиты. Здесь, как и ранее, действует общая норма – размер штрафов и пени не может превышать 50% кредита.

Запрет изменения процентной ставки.

Отныне обязательным условием заключения договора о потребительском кредите является согласие потребителя на доступ к информации, составляющей его кредитную историю, и на сбор, хранение, использование и распространение через бюро кредитных историй информации о нем и этого кредита. Бюро должно быть включено в Единый реестр бюро кредитных историй.

Еще одной новацией является установление обязанности для кредитодателя безвозмездно передавать информацию о всех потребительских кредитах хотя бы одному бюро кредитных историй, включенному в Единый реестр бюро кредитных историй.

Следующим нововведением является сокращение срока внесения кредитным бюро полученных от кредитодателя сведений.

Ограничения по количеству «быстрых кредитов».

Рейтинг лучших кредитов под 0% * в МФО

Источник: МинФин