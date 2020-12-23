Президент создал Совет по развитию малого бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП).

Фото: president.gov.ua

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Чем займется новый орган

Цель работы этого консультативно-совещательного органа при президенте Украины – содействие налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства.

В Украине около 1,8 млн малых предпринимателей, поэтому очень важно услышать их реальные проблемы и помочь их решить.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что должен быть построен эффективный диалог с предпринимателями для исправления ошибок и наработки конструктивных решений.

«Здесь нет никакой политики – только построение сильной экономики. Без микро- и малого бизнеса это невозможно сделать… Есть запрос общества, чтобы была справедливость для всех», – отметил он.

«Важно, что это начало широкого диалога с привлечением предпринимателей из всех областей. И главное, что мы услышим реальную экономическую – незаполитизированную – проблематику, которая даст нам возможность инициировать соответствующие изменения в законодательство и разработать их вместе с депутатами, чтобы были приняты соответствующие законопроекты или соответствующие постановления Кабмина», – подчеркнула глава Совета Юлия Свириденко, недавно назначенная замглавы ОП.

«Хотим услышать предложения от ФОПовских организаций. Хотим послушать, что их не устраивает в существующей системе», – дополнил замглавы Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский.

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Как будет работать новый орган

Собрания совета будут проводиться ежемесячно. Все предложения будут передаваться на рассмотрение Национальному совету реформ при президенте Украины.

Кандидатуры членов Совета в течение пяти дней после подписания Указа должна определить глава Совета Юлия Свириденко.

«Совет будет работать как совещательный орган в Офисе президента на регулярной основе. Мы каждый месяц будем собираться для того, чтобы смотреть, есть ли у нас прогресс. Я думаю, что в таком постоянном диалоге мы сможем выработать реальные решения, которые помогут развитию тех, кто самозанят», – подчеркнула она.

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Источник: МинФин