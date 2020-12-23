На получение президентской помощи подали заявки почти 280 350 человек

Заявки на помощь через приложение Дія по состоянию на 22 декабря 2020 года подали 168 812 ФОПов и 111 534 наемных работников. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, ссылаясь на данные приложения Дія.

Фото: tsn.ua

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Всего запланировано предоставить 2,2 млрд грн помощи по 8 тыс. грн каждому.

98,8% заявок уже передано на осуществление выплат.

Откуда поступили заявки

Самыми активными оказались предприниматели из Киева и области (34 834 заявки), Днепропетровской (22 033), Харьковской (19 159) и Львовской областей (18 321 заявки).

Из каких секторов поступили заявки

Больше всего заявок на поддержку от государства подали ФОПы, занимающиеся розничной торговлей. Таких заявок было 140 649.

Также за помощью обращались заведения общественного питания (12 638 заявок), предприниматели, занимающиеся ремонтом различных видов оборудования и техники (5 887), а также учреждения отдыха, фитнес-клубы и культурно-художественные заведения.

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Источник: МинФин