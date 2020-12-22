Курс валют на вечер 21 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка вверх устремились и доллар, и евро. Доллар добавил по 22 копейки на обеих операциях, евро — 36 копеек на покупке, 37 копеек на продаже.
Фото: visnuk.com.ua
1
|
Валюта
|
Открытие 21 декабря
|
Закрытие 21 декабря
|
Изменения
|
доллар
|27,98/28,01
|
28,20/28,23
|
22/22
|
евро
|34,06/34,09
|
34,42/34,46
|
36/37
|
рубль
|
0,3738/0,3743
|
0,3761/0,3767
|
0,0023/0,0024
Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 27,9800-28,0100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,0656-34,0993 грн/евро, торги по рублю – 0,3738-0,3743 грн/рубль.
На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,90-28,20 гривны. Евро покупают по 33,90 гривны, продают по 34,30 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,00-29,00 гривны, евро — 33,80-35,30 гривны.
Источник: МинФин