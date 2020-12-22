Курс валют на вечер 21 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка вверх устремились и доллар, и евро. Доллар добавил по 22 копейки на обеих операциях, евро — 36 копеек на покупке, 37 копеек на продаже.

Фото: visnuk.com.ua

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Валюта Открытие 21 декабря Закрытие 21 декабря Изменения доллар 27,98/28,01 28,20/28,23 22/22 евро 34,06/34,09 34,42/34,46 36/37 рубль 0,3738/0,3743 0,3761/0,3767 0,0023/0,0024

Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 27,9800-28,0100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,0656-34,0993 грн/евро, торги по рублю – 0,3738-0,3743 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,90-28,20 гривны. Евро покупают по 33,90 гривны, продают по 34,30 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,00-29,00 гривны, евро — 33,80-35,30 гривны.

Источник: МинФин