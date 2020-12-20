Украина привлекает все меньше прямых иностранных инвестиций

В январе-октябре 2020 года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил $221 млн, в то время как за десять месяцев 2019 года этот показатель достигал $4,5 млрд. Об этом говорится в данных НБУ.

Фото: segodnya.ua

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Как изменились цифры

В октябре 2020 года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил всего $9 млн.

«Негативные реинвестированные доходы ($138 млн) и погашение кредитов прямого инвестора ($82 млн) нивелировали приток другого акционерного капитала (кроме реинвестирования доходов), который составил $232 млн», — подсчитали в Нацбанке.

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В октябре прошлого года чистый приток прямых иностранных инвестиций был зафиксирован на уровне $256 млн.

Инвестиции в акционерный капитал (кроме реинвестирования доходов) уменьшились до $834 млн по сравнению с $1,1 млрд за десять месяцев 2019 года, а чистые привлечения по кредитам прямого инвестора — до $219 млн против $640 млн за десять месяцев 2019 года.

Напомним

Ранее в ООН заявили, что поток прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике в 2020 году сократится на 40% по сравнению с показателем 2019 года.

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Прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составили $35,8 млрд, что на $2,9 млрд больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным НБУ, объем прямых иностранных инвестиций, осуществленных за счет денег отечественного происхождения, в 2018 году составил $0,5 млрд, то есть 20,6% от общего объема прямых в Украину.

Источник: МинФин