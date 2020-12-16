Ставки по ОВГЗ в следующем году вырастут до 13% — эксперт

Чтобы профинансировать бюджет в следующем году, Министерство финансов будет повышать ставки по ОВГЗ. В первую очередь это будет касаться облигаций на длительный срок. Об этом заявил старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович во время онлайн-презентации финансовой аналитики и макроэкономических прогнозов.

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«Минфин продолжит повышать ставки по гривневым ОВГЗ, и увеличивать преимущественно премию за срок займа. Поэтому возможна такая ситуация, что ставки по краткосрочным облигациям не будут существенно меняться, но они будут расти для ОВГЗ с более длинным сроком обращения», — предполагает Котович.

По его мнению, ставки по годовым ОВГЗ будут колебаться в районе 11-12%, а по двухлетним — до 12-13%. Для облигаций с еще более длинным сроком обращения возможно существенное повышение ставок, предполагает эксперт.

Нерезидентов ждать не стоит

Как сообщал «Минфин», по итогам первичных аукционов по размещению ОВГЗ 8 декабря этого года нерезиденты снова начали покупать украинские гособлигации. Прирост их портфеля ОВГЗ состоялся впервые с февраля 2020 года.

ОВГЗ-портфель у нерезидентов за прошлый месяц сократился на 3,8 млрд грн (-4,8%), а за 11 месяцев — на 41,2 млрд грн (-35,6%) до 74,6 млрд грн.

В то же время в ICU не ожидают значительной активности нерезидентов на рынке ОВГЗ. «Их портфель может расти, но при условии, что Минфин будет размещать длинные выпуски на привлекательных условиях: с достаточно высокими процентными ставками в условиях положительных ожиданий относительно обменного курса», — пояснил Котович.

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Так же, по мнению эксперта, и в большинстве развивающихся стран, их присутствие в ценных бумагах будет меньше, чем в начале 2020 года.

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Источник: МинФин