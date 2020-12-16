Накопительные пенсии в Украине: когда их будут вводить

Введение накопительной пенсионной системы в Украине, по которой работодатель платит в два раза больше работника, будет плавным. Однако в следующем году оно не начнется, поскольку в целом этот законопроект еще не готов быть вынесен в зал.

Фото: lb.ua

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Об этом глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев рассказал в интервью «Сегодня».

«Мы не будем ничего повышать в 2021 году. Этот проект не для 2021 года. Я это ответственно заявляю. Будет это в 2022 году или позже – это вопрос к Кабинету министров и комитету ВР по социальной политике. Но я считаю, что, если играть в эту игру, проект должен быть долгосрочным. Должен быть постепенный перевод на накопительную систему, без каких-либо резких движений», – говорит глава комитета.

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Что предлагает законопроект

Он напомнил, что сейчас законопроект предлагает вводить новые пенсионные ставки – по принципу 1% платит сотрудник – 2% работодатель, 2% платит сотрудник – 4% работодатель и т. д.

«Но это опять-таки пока обсуждается, нет никакого решения. В некоторых странах такая модель применяется и работает успешно. Но посмотрим, до чего договорятся», – добавил Гетманцев.

Что со схемами

Комментируя вопрос, готово ли государство противостоять масштабным мошенническим схемам с пенсионными накоплениями в частных фондах, экономист посетовал, что «схемы» возможны везде.

«Но у нас банковская система функционирует вполне стабильно. Если не брать во внимание банк Аркада, который по своим функциям не совсем банк, то уже два года у нас нет ни одного банка, который был бы признан неплатежеспособным. А ведь банки тоже оперируют чужими деньгами».

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Сегодня у банков абсолютно разная форма собственности, разное происхождение капитала, но в целом абсолютно белая, нормально функционирующая банковская система, которая приносит пользу стране, заметил Гетманцев.

«Пенсионный фонд, конечно, имеет больше рисков, связанных со временем хранения средств. Но при профессионально разработанных требованиях, я думаю, мы не будем иметь абсолютно никаких проблем, связанных с мошенничеством», – считает глава комитета.

Напомним, Гетманцев ранее рассказал, что в Верховной Раде предлагается ввести дополнительные обязательные платежи – страховые взносы.

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Источник: МинФин