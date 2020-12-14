В 2021 году ожидается рост реального ВВП Украины на 4,8%

Согласно базовому сценарию, рост реального ВВП Украины в 2021 году составит 4,8%. Такой прогноз обнародовали аналитики Альфа Банка на сайте финучреждения.

Фото: finclub.net

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Реальная картина восстановления

За последние полгода в экономике зафиксированы многочисленные признаки восстановления деловой активности, подтверждающие четкую перспективу роста внутреннего и внешнего спроса.

В третьем квартале реальный ВВП уменьшил спад с 11,4% до 3,5% г/г.

Однако траектория восстановления была повреждена очень слабым урожаем поздних сельскохозяйственных культур (кукуруза, подсолнечник), что добавило около 0,7 п. п. к итоговому снижению реального ВВП, который ожидается к концу 2020 года (4,6%).

Главным драйвером восстановления стал потребительский спрос.

Свидетельство тому – активный рост оборота розничной торговли, который достиг в октябре 15,2% г/г в реальном выражении, превысив динамику, которая наблюдалась до начала коронакризиса.

По оценкам аналитиков, «карантин выходного дня» не принес статистически значимого влияния на экономику. Анонсированное на январь 2021 года усиление карантина сдержит экономическую активность существеннее, однако его влияние на траекторию восстановления будет незначительным из-за относительной слабости ограничений и сравнительно невысокую значимость января в рамках внутреннего спроса.

Согласно базовому сценарию, рост реального ВВП Украины в 2021 году составит 4,8%. Тогда как в реальном выражении экономика до сих пор будет немного меньше 2019 года, ее долларовые объемы уже увеличатся на 2% относительно докоронавирусного 2019-го.

ВВП Украины в 2017-2021 годах, % реального годового изменения

Источники: Государственная служба статистики, прогноз Альфа Банка Украины

Ожидаемое давление инфляции

Одной из особенностей 2021 года будет ускорение инфляции, которое уже началось. Существенный рост цен на товары украинской внешней торговли, наблюдавшееся в последние месяцы, разными темпами переносится на потребительскую инфляцию. Ускорению потребительской инфляции также способствуют достаточно высокие темпы роста номинальных зарплат, которые получат дополнительный импульс от повышения минимальной заработной платы сразу на 20% в январе.

Активное восстановление потребительского спроса в целом становится благоприятной почвой для роста цен.

Эксперты прогнозируют, что рост индекса потребительских цен (ИПЦ) стремительно приблизится к середине целевого диапазона НБУ (4-6%) уже в декабре 2020 года. На этом ускорение инфляции не завершится, и к весне 2021-го очень вероятен выход за пределы целевого диапазона с достижением отметки 7%.

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Среднегодовой показатель потребительской инфляции по итогам 2021 года, согласно базовому прогнозу, составит 7,3%, что почти в три раза превысит ожидаемый показатель среднегодовой инфляции в 2020 году (2,7%).

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в 2017-2021 годах, % годового изменения

Источники: Государственная служба статистики, прогноз Альфа Банка Украины

В условиях преобладания инфляционных рисков и восстановления экономической активности наиболее вероятной реакцией монетарной политики станет переход к повышению учетной ставки в I квартале 2021 года. Дополнительным фактором повышенного давления на гривневые процентные ставки являются высокая потребность государства в рефинансировании долга, что будет ощущаться, по крайней мере, в течение первого полугодия 2021 года (когда среднемесячный объем гривневых ОВГЗ к погашению в два раза больше, чем в предыдущий год).

Восстановлению внутреннего спроса будет способствовать опережающий рост импорта товаров и услуг в 2021 году по сравнению с экспортом.

Согласно базовому прогнозу аналитиков Альфа Банка, дефицит внешней торговли расширится с 1,5% ВВП в 2020 году до 6,5% ВВП в 2021 году.

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Для сравнения: в 2017-2019 годах этот показатель находился в диапазоне 7,8-8,7% ВВП. С одной стороны, эта тенденция будет формировать усиление девальвационного давления на гривну. С другой стороны, ожидаемое усиление притока иностранной валюты по финансовому счету платежного баланса будет играть существенную компенсаторную роль.

Согласно базовому прогнозу, среднегодовой обменный курс в 2021 году составит 28,6 $/грн.

Консолидированная фискализация

Двузначные темпы роста номинального ВВП (13% по базовому прогнозу) будет способствовать стабилизации государственных финансов. «Мы считаем, что при соблюдении ответственной фискальной политики Украина имеет высокие шансы перейти к сокращению дефицита государственных финансов, закрепив таким образом отношение государственного долга к ВВП на уровне 62-63% и создав предпосылки для его снижения в 2022 году», – подчеркивается в макропрогнозе.

Основными макроэкономическими рисками в 2021 году являются:

стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации и соответствующее усиление карантинных мероприятий;

существенное ослабление внешнего спроса на товары украинского экспорта;

разбалансировка государственных финансов;

несостоятельность Украины заручиться внешним финансированием.

Основные макроэкономические показатели

Показатели 2018 2019 2020п 2021п ВВП, млрд грн 3561 3975 4000 4523 ВВП, $ млрд 130,7 154,9 148,3 158,2 ВВП, % реального изменения 3,4 3,2 -4,6 4,8 ІСЦ, % среднегодового изменения 10,9 7,9 2,7 7,3 ІСЦ, % изменения декабрь к декабрю 9,8 4,1 4,8 8,0 Средняя зарплата, тыс. грн 8,9 10,5 11,5 13,6 Средняя зарплата, % реального изменения 12,5 9,8 6,9 9,5 Существующие доходы, % реального изменения 10,9 6,5 1,0 8,0 Сальдо сведенного бюджета, % ВВП -1,9 -2,1 -4,9 -4,4 Государственный долг, % ВВП 60,9 50,3 62,0 63,0 Сальдо текущего счета, % ВВП -4,9 -2,7 3,6 -3,2 Курс $/грн, среднегодовой 27,20 25,85 26,96 28,60

Источники: Государственная служба статистики, НБУ, Министерство финансов, прогноз Альфа Банка Украины

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Источник: МинФин