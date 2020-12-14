Телемедицину от Likar Online теперь можно приобрести в «Цитрус Сервис»

Сервис телемедицины Likar Online стал еще ближе к розничному покупателю: теперь приобрести пакет услуг для себя и близких можно в одном из магазинов «Цитрус Сервис».

К продаже доступны индивидуальные и семейные пакеты сроком на 3 и 12 месяцев. Обладатели телемедицины от Likar Online смогут получать медицинские консультации в неограниченном количестве, не выходя из дома. При этом пользователь может обращаться как к узким специалистам, записавшись на онлайн-прием на любое удобное время, так и к дежурным врачам, работающим в режиме 24/7.

Поскольку компания Likar Online не работает с клиентом напрямую, а только через компании-партнеров, появление телемедицины в магазинах «Цитрус Сервис» делает ее доступной именно для розничного покупателя.

«Появление телемедицины Likar Online в «Цитрус Сервис» – это дополнительная забота о здоровье наших клиентов, – говорит Дмитрий Русов, руководитель бизнеса Цитрус Сервис. – Несмотря на то, что новая услуга появилась в продаже совсем недавно, спрос на нее постоянно растет. Одна из причин такой популярности в том, что наши клиенты – это современные украинцы, которые идут в ногу со временем, охотно принимая диджитализацию во всех сферах жизни. Возможность удаленной консультации без посещения медицинских учреждений — это необходимость в современных реалиях пандемии».

Отметим, что на данный момент сервис Likar Online обслуживает свыше 100 тыс. пользователей. Компания продолжает расширять сеть партнеров, предоставляя их клиентам качественный и востребованный продукт.

Источник: МинФин