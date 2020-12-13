Растет криминализация криптовалют. Доля «грязных» транзакций уже составляет 13%

Аналитическая фирма Elliptic, сфера интересов которой — рынок цифровых денег, отмечает что уже 13% транзакций с незаконно полученными цифровыми активами перечисляются с помощью анонимных частных кошельков. Об этом сообщает pymnts.com.

Фото: news.crypto.pro

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Что происходит

В новом отчете Elliptic, которая разрабатывает инструменты контроля криптоактивов для устранения «серых» схем по отмыванию денег, сообщает, что уже 13% транзакций с незаконно полученными цифровыми активами перечисляются с помощью анонимных частных кошельков, что в 7 раз превосходит показатели за 2019 год.

«По мере развития технологий и вступления в силу новых правил наше исследование показывает, что преступники ищут новые способы отмывания «грязных» криптоактивов», — заметил Дэвид Карлайл, глава отдела политики Elliptic.

Самой значительной тенденцией, которая наблюдается, стало увеличение использования конфиденциальных кошельков.

Частные кошельки, действительно, затрудняют отслеживание «серых» платежей, однако эксперты считают, что устранить этот пробел в безопасности способны криптобиржи, если введут обязательное правило подтверждения источника активов.

По словам Тома Робинсона, главного научного сотрудника Elliptic, в ходе обналичивания средств, криптобиржам следует использовать инструменты блокчейна для анализа частных кошельков своих клиентов на предмет, не депонируют ли они доходы от преступлений.

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Что в Украине

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за закон №3637 о виртуальных активах, который легализует рынок криптовалют в Украине. Всего проект закона поддержало 230 депутатов. Законопроект чрезвычайно важен для криптоотрасли, ведь он формирует правовое поле рынке виртуальных активов (правовой статус, классификацию, права собственности и другие ключевые юридические дефиниции).

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Источник: МинФин