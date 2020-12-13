Мир оказался перед крупнейшей рецессией за последние 80 лет — генсек ООН

Социально-экономические последствия пандемии коронавируса огромны и продолжают множиться. Мир может столкнуться с крупнейшим экономическим спадом за последние 80 лет. Об этом на форуме Нобелевской премии мира заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РБК.

Фото: Reuters

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Что подчеркнул генсек

«Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий. Растет уровень крайней бедности и угрозы голода», – предупредил генсек. К такой ситуации привели уже существовавшие «неравенство и несправедливое устройство общества, которые выявила пандемия».

Гутерриш отметил, что уже причиненный ущерб не способна исправить никакая вакцинация.

Генсек ООН назвал происходящее глобальной угрозой, на которую страны не выработали совместного ответа, хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставляла всю необходимую информацию для борьбы с инфекцией.

Реакция на пандемию была фрагментарной и хаотичной, констатировал Гутерриш.

«Страны, регионы и даже города конкурировали друг с другом за поставки предметов первой необходимости и за передовые медицинские услуги», – сказал он и призвал не допустить повторения ситуации при распределении вакцин от covid-19.

Продолжительность локдаунов в мире

Каким же был ключевой внутристрановой барьер в борьбе с пандемией – локдаун – в разных странах. В «Слово и дело» подсчитали.

Больше всего не повезло Грузии: общая продолжительность жесткого карантина составит здесь 133 дня. Первый локдаун в стране действовал от 31 марта по 8 июня. Теперь с 28 ноября и до 31 января в стране снова усилили ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. В крупнейших городах Грузии действует комендантский час, не работает пассажирский транспорт, закрыто все, кроме магазинов. Небольшое ослабление карантина будет с 24 декабря по 2 января – позволят работу ТРЦ, рынков и транспорта.

В Бельгии жесткий карантин в целом действует 127 дней: от 14 марта до 8 июня и со 2 ноября по 13 декабря.

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110 дней жесткого карантина пережила Великобритания. Первый локдаун объявляли с 24 марта по 15 июня, второй – с 5 ноября по 2 декабря. Последние ограничения предусматривали закрытия заведений общественного питания, спортзалов, непродовольственных магазинов. Теперь страна перешла на региональные ограничения. По последним данным, за три недели жесткого карантина новых случаев коронавируса меньше.

В Румынии продолжительность двух локдаунов составляет 98 дней, в Австрии – 93 дня, во Франции – 87 дней, в Польше – 77 дней.

В Греции локдаун продолжали уже дважды. Он действует с 7 ноября и должен был закончиться 30 ноября, затем его продлили до 7 декабря, теперь еще на неделю – до 14-го. Все потому, что количество новых случаев инфицирования снижается медленнее, чем ожидалось. Таким образом, два жестких карантины в Греции – 107 дней.

В среднем 100 дней строгого карантина перенесла Чехия, второй локдаун там закончился 3 декабря. Власти разрешили открыть магазины, рестораны, парикмахерские и музеи, но все будет работать с ограничениями по количеству посетителей.

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Что в Украине

Учитывая весенний локдаун и карантин «выходных дней», украинцы «просидели дома» 108 дней. Впереди – еще одно усиление карантинных мероприятий: локдаун с 8 по 24 января включительно.

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Источник: МинФин