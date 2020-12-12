Кабмин пересмотрел порядок начисления отпускных

Кабинет министров изменил порядок исчисления средней заработной платы, применяется при оплате отпуска или компенсации за неиспользованные дни отдыха. Об этом говорится в постановлении правительства №1213 от 9 декабря, пишет Лига.

Фото: segodnya.ua

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Что изменилось

Правительство внесло изменения в свое постановление №100 от 8 февраля 1995 года «Об утверждении порядка исчисления средней заработной платы».

Теперь порядок начисления средней заработной платы при оплате отпуска будет распространяться не только на наемных работников предприятий и организаций, но и на физических лиц-предпринимателей, а также на наемных работников ФОП.

Измененный порядок будет касаться расчетов относительно всех видов отпусков, предусмотренных законодательством (ранее касался только ежегодного оплачиваемого отпуска).

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Также упрощен подход при повышении должностных окладов (отменен механизм корректировки выплат).

Кроме того, при расчетах отпускных учитываться зарплата, начисленная за время работы в избирательных комиссиях, вознаграждения, выплаченные государственным исполнителям, премии и другие выплаты.

Как будет осуществляется расчет суммы отпускных

Начисление отпускных осуществляется путем деления суммарного заработка наемного лица за последние перед предоставлением отпуска 12 месяцев (или за меньший отработанный период, с первого числа месяца после оформления на работу до первого числа месяца, в котором предоставляется отпуск), на соответствующее количество календарных дней года или меньшего отработанного периода (за исключением праздничных или нерабочих дней, установленных законодательством).

Полученный результат умножается на количество календарных дней отпуска.

Какие выплаты ранее учитывались при расчете отпускных

До внесения вышеуказанных изменений при расчете отпускных учитывались:

основная заработная плата;

доплаты и надбавки (за сверхурочную работу и работу в ночное время, совмещение профессий и должностей; высокие достижения в труде, за условия труда, за интенсивность труда, руководство бригадой, выслугу лет и другие);

производственные премии и премии за экономию конкретных видов топлива, электроэнергии и тепловой энергии;

вознаграждения по итогам годовой работы и выслугу лет;

пособие по временной нетрудоспособности.

Источник: МинФин