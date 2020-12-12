Главное за неделю: как купить акции мировых гигантов и не попасться в ловушку к банкротам, народный рейтинг банков и депозитный обзор

Акции Tesla и Facebook будут продавать в Украине: стоит ли их покупать здесь

На этой неделе в СМИ появилась информация о допуске к обращению на территории Украины акций 6 американских компаний. Это означает, что их можно будет купить на отечественной фондовой бирже. «Минфин» разобрался, будут ли выгодными такие «домашние» покупки.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Об этом во время монетарного брифинга заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко.

Минфин привлек на аукционе ОВГЗ 15,9 миллиарда

Министерство финансов 8 декабря привлекло в бюджет 15,963 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Что происходит с акциями компании-банкрота: главное для инвестора

В 2020 году обанкротилось самое большое за последние 10 лет количество публичных компаний. И это еще не предел: вторая волна корпоративных банкротств может прийтись на середину 2021 года. Как не стать владельцем акций обанкротившейся компании, разбирался «Минфин».

Поможет ли НБУ увеличить заработки владельцам депозитов

За две недели максимальная ставка по депозитам в национальной валюте на год в небольших банках снизилась на 0,5% годовых. Что предлагают вкладчикам финучреждения с депозитным портфелем до 1 млрд грн, в свежем обзоре «Минфина».

Где банки «прячут» реальные комиссии и как списывают деньги с карт

Туманные условия кредитных договоров, навязчивый банковский сервис или, наоборот, полное игнорирование потребностей клиента — проблемы, которые не сходят со страниц наших форумов. «Минфин» разбирался, на что жаловались клиенты банков в ноябре и как финучреждения улаживали конфликты.

Источник: МинФин