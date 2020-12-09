Главное за среду: «свежий» обзор депозитов в банках, как не остаться дома без газа и полный локдаун в Украине

Поможет ли НБУ увеличить заработки владельцам депозитов

За две недели максимальная ставка по депозитам в национальной валюте на год в небольших банках снизилась на 0,5% годовых. Что предлагают вкладчикам финучреждения с депозитным портфелем до 1 млрд грн, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Еврокомиссия выплатила Украине 600 миллионов евро помощи

Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с covid-19, сообщила в среду пресс-служба ЕК.

Как выбрать поставщика газа: пошаговая инструкция

С 1 августа все частные потребители газа получили реальную возможность самостоятельно выбрать для себя поставщика голубого топлива. «Минфин» составил план действий, который поможет определиться с выбором и быстро пройти эту процедуру.

Локдаун в Украине введут с 8 по 24 января. Какие ограничения будут действовать

Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года. Об этом сегодня во время заседании правительства заявилпремьер-министр Денис Шмыгаль.

Акции Facebook, Tesla и Netflix допустили к обращению в Украине

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины допустила к обращению на территории Украины акции ряда крупных мировых компаний. Об этом стало известно по результатам заседания комиссии от 8 декабря.

Источник: МинФин