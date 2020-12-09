Главное за среду: «свежий» обзор депозитов в банках, как не остаться дома без газа и полный локдаун в Украине
Поможет ли НБУ увеличить заработки владельцам депозитов
За две недели максимальная ставка по депозитам в национальной валюте на год в небольших банках снизилась на 0,5% годовых. Что предлагают вкладчикам финучреждения с депозитным портфелем до 1 млрд грн, читайте в свежем обзоре «Минфина».
Еврокомиссия выплатила Украине 600 миллионов евро помощи
Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с covid-19, сообщила в среду пресс-служба ЕК.
Как выбрать поставщика газа: пошаговая инструкция
С 1 августа все частные потребители газа получили реальную возможность самостоятельно выбрать для себя поставщика голубого топлива. «Минфин» составил план действий, который поможет определиться с выбором и быстро пройти эту процедуру.
Локдаун в Украине введут с 8 по 24 января. Какие ограничения будут действовать
Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года. Об этом сегодня во время заседании правительства заявилпремьер-министр Денис Шмыгаль.
Акции Facebook, Tesla и Netflix допустили к обращению в Украине
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины допустила к обращению на территории Украины акции ряда крупных мировых компаний. Об этом стало известно по результатам заседания комиссии от 8 декабря.
Источник: МинФин