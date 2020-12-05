Финансы

Курс валют на вечер 4 декабря: закрытие межбанка, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар не изменился, а евро добавил по 2 копейки на обеих операциях.

Фото: dengi.ua

0

Валюта

Открытие 4 декабря

Закрытие 4 декабря

Изменения

доллар

 28,24/28,26

28,24/28,26

0/0

евро

 34,31/34,33

34,33/34,35

2/2

рубль

0,3802/0,3806

0,3824/0,3828

0,0022/0,0022

Напомним, торги на межбанке открылись по доллару в диапазоне 28,2400-28,2600 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,3116-34,3359 грн/евро, торги по рублю – 0,3802-0,3806 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару на 17:45 составляют 28,23-28,44 гривны. Евро покупают по 34,07 гривны, продают по 34,51 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,30-28,55 гривны, евро — 34,12-34,60 гривны.

Источник: МинФин

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