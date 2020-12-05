Финансы
Курс валют на вечер 4 декабря: закрытие межбанка, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар не изменился, а евро добавил по 2 копейки на обеих операциях.
Фото: dengi.ua
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Валюта
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Открытие 4 декабря
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Закрытие 4 декабря
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Изменения
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доллар
|28,24/28,26
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28,24/28,26
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0/0
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евро
|34,31/34,33
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34,33/34,35
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2/2
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рубль
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0,3802/0,3806
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0,3824/0,3828
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0,0022/0,0022
Напомним, торги на межбанке открылись по доллару в диапазоне 28,2400-28,2600 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,3116-34,3359 грн/евро, торги по рублю – 0,3802-0,3806 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару на 17:45 составляют 28,23-28,44 гривны. Евро покупают по 34,07 гривны, продают по 34,51 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,30-28,55 гривны, евро — 34,12-34,60 гривны.
Источник: МинФин