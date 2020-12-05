Киевский горсовет выпускает облигации на 1,5 миллиарда
Киевский городской совет в декабре выпускает облигации на 1,5 млрд грн. Об этом сообщается на официальном сайте столичного муниципалитета.
Фото: kievvlast.com.ua
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О чем идет речь
К выпуску готовятся ценные бумаги:
- серии I (объем выпуска — 600 млн грн, погашение — в марте 2021 года);
- серии J (объем выпуска — 300 млн грн, погашение — в апреле 2021 года);
- серии K (объем выпуска — 296 млн грн, погашение — в июля 2021 года);
- серии L (объем выпуска — 300 млн грн, погашение — в октябре 2021 года).
Размещение происходит на фондовой бирже ПФТС.
Андеррайтерами выступают два государственных банка – Укргазбанк и Укрэксимбанк.
«К участию в размещении допускаются юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты, являющиеся членами биржи или их клиентами. Свою заинтересованность в первичном размещении облигаций подтвердили ведущие украинские банки и другие потенциальные инвесторы», — отметили в Укрэксимбанке.
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Напомним
НБУ сообщал, что пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния должников — органов местного самоуправления при расчете размера кредитного риска, расширив возможности банков предоставлять соответствующие ссуды.
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Источник: МинФин