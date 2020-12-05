Финансы

Киевский горсовет выпускает облигации на 1,5 миллиарда

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Киевский городской совет в декабре выпускает облигации на 1,5 млрд грн. Об этом сообщается на официальном сайте столичного муниципалитета.

Фото: kievvlast.com.ua

1

О чем идет речь

К выпуску готовятся ценные бумаги:

  • серии I (объем выпуска — 600 млн грн, погашение — в марте 2021 года);
  • серии J (объем выпуска — 300 млн грн, погашение — в апреле 2021 года);
  • серии K (объем выпуска — 296 млн грн, погашение — в июля 2021 года);
  • серии L (объем выпуска — 300 млн грн, погашение — в октябре 2021 года).

Размещение происходит на фондовой бирже ПФТС.

Андеррайтерами выступают два государственных банка – Укргазбанк и Укрэксимбанк.

«К участию в размещении допускаются юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты, являющиеся членами биржи или их клиентами. Свою заинтересованность в первичном размещении облигаций подтвердили ведущие украинские банки и другие потенциальные инвесторы», — отметили в Укрэксимбанке.

Читайте также: НБУ определил методику оценки муниципальных облигаций как возможного залога по кредитам рефинанса

Напомним

НБУ сообщал, что пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния должников — органов местного самоуправления при расчете размера кредитного риска, расширив возможности банков предоставлять соответствующие ссуды.

Купить ОВГЗ от ICU: до 2,85% в долларах США

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Отношения с западными партнёрами для Украины очень важны – ОП

1 час ago

Не стоит ждать чуда: как вакцина от COVID-19 повлияет на туризм

2 часа ago

Умер знаменитый украинский композитор

2 часа ago

Метеорологи предупреждают, что в Альпах может выпасть до 4 м свежего снега

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button