Киевский горсовет выпускает облигации на 1,5 миллиарда

Киевский городской совет в декабре выпускает облигации на 1,5 млрд грн. Об этом сообщается на официальном сайте столичного муниципалитета.

Фото: kievvlast.com.ua

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О чем идет речь

К выпуску готовятся ценные бумаги:

серии I (объем выпуска — 600 млн грн, погашение — в марте 2021 года);

серии J (объем выпуска — 300 млн грн, погашение — в апреле 2021 года);

серии K (объем выпуска — 296 млн грн, погашение — в июля 2021 года);

серии L (объем выпуска — 300 млн грн, погашение — в октябре 2021 года).

Размещение происходит на фондовой бирже ПФТС.

Андеррайтерами выступают два государственных банка – Укргазбанк и Укрэксимбанк.

«К участию в размещении допускаются юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты, являющиеся членами биржи или их клиентами. Свою заинтересованность в первичном размещении облигаций подтвердили ведущие украинские банки и другие потенциальные инвесторы», — отметили в Укрэксимбанке.

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Напомним

НБУ сообщал, что пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния должников — органов местного самоуправления при расчете размера кредитного риска, расширив возможности банков предоставлять соответствующие ссуды.

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Источник: МинФин