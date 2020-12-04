За январь-сентябрь 2020 года водители купили онлайн более 2 миллионов полисов автогражданки — МТСБУ
За 9 месяцев 2020 года заключено 2,2 млн договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев ОСАГО в электронном режиме. Это почти в 3 раза превышает показатель за соответствующий период 2019 года. Об этом сообщает корпоративное издание Моторно-транспортного страхового бюро «МТСБУ Дайджест».
Фото: newsone.ua
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Сумма премий по электронным договорам за январь — сентябрь 2020 года составляет 1,8 млрд грн против 0,5 млрд грн за тот же период 2019 года (+ 248%).
Сегодня каждый третий договор ОСАГО заключается в электронной форме.
Лидеры рынка
Страховщики ОСАГО урегулировали более 36,1 тыс. требований пострадавших в ДТП, по которым выплатили 703,3 млн грн. Количество урегулированных требований выросло на 9,1% по сравнению с третьим кварталом 2019 года, а сумма выплат — на 13,1%.
Сумма страховых платежей составляет 1,65 млрд грн. (+ 30%).
Тройка страховщиков-лидеров по количеству заключенных договоров осталась неизменной со 2-го квартала:
Топ-3 страховщиков-лидеров по количеству урегулированных требований пострадавших:
Топ-10 страховых компаний по сумме страховых выплат в 3-м квартале т. г. выглядит следующим образом:
|Страховщик
|Количество выплат, шт.
|Сумма страхового возмещения, грн
|СГ «ТАС» (частная)
|4 480
|80 113 431
|НАСК «Оранта»
|3 433
|65 270 461
|УПСК
|3 067
|61 765 252
|Княжа Виенна Иншуранс Групп
|1 975
|37 836 261
|Альфа-Гарант
|1 624
|28 524 357
|АРКС
|1 515
|32 488 315
|Вусо
|1 408
|26 789 910
|Арсенал Страхование
|1 347
|29 391 903
|ИНГО Украина
|1 331
|27 714 025
|ПЗУ Украина
|1 227
|23 648 080
Средний срок урегулирования страховых требований за ущерб, причиненный имуществу, в 3-м квартале 2020 года составил 73 дня вместо 77 дней во 2-м квартале. Доли требований, урегулированных в срок до 60 дней с даты ДТП и до 90 дней, увеличились соответственно на 2,5 и 4 п.п. (с 55,3% до 57,7% и с 69,9% до 73,9%).
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Ожидания
В ближайших планах технологической трансформации ОСАГО запланировано следующее:
- переход на черно-белый формат бланка страхового сертификата «Зеленая карта», который станет первым шагом к электронному полису международного страхования;
- обеспечение условий для автоматизированной проверки наличия внутренних договоров ОСАГО;
- создание организационной и технологической базы для удаленного урегулирования страховых событий в моторном страховании.
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Сплошная диджитализация
«Первой ласточкой» цифровизации автострахования стало внедрение электронного полиса ОСАГО в феврале 2018 года. Впоследствии заработал электронный европротокол для удобного оформления ДТП и еще целый ряд диджитальных сервисов как для автовладельцев, так и для профессиональных участников рынка ОСАГО:
- система электронных коммуникаций МТСБУ с аварийными комиссарами и экспертами для определения суммы страхового возмещения;
- система цифровых коммуникаций МТСБУ с иностранными страховщиками и Бюро;
- электронный кабинет получателя регламентных выплат и др.
С февраля 2019 года при пересечении границы осуществляется автоматизированная проверка украинских автовладельцев на наличие действующих страховых сертификатов «Зеленая карта».
Источник: МинФин