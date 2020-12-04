Главное за неделю: рискованно ли вкладывать в КС, куда исчезли праздничные бонусы к депозитам и можно ли заработать на корпоративных облигациях

30% годовых на депозите в КС: рискнуть или нет

На депозите все еще можно заработать 30% годовых, но не в банке, а в кредитном союзе. Но такие вложения считаются высокорискованными. «Минфин» узнавал, что сегодня предлагают КС и стоит ли им отдавать свои средства.

В Украине появится армия «работников по вызову»

С начала пандемии более 80% домохозяйств потеряли доходы и в более 40% семей хотя бы один ее член потерял работу. «Минфин» разбирался, что будет с работой и зарплатами в 2021 году.

Когда закончится сезон низких ставок по депозитам

В этом году банкиры изменили традиции. Даже приближение новогодних праздников не заставит финучреждения повысить ставки по депозитам. Однако традиция была утеряна еще в прошлом году.

Корпоративные облигации: реально ли заработать 25% годовых

Доходность в 8% годовых в долларах или 25% годовых в гривне заинтересует многих инвесторов. Именно такие заработки могут обеспечить вложения в корпоративные облигации. Но это только половина правды об этом инвестиционном инструменте.

SmartCity: технологии города будущего

Представления о том, каким должен быть современный город, стремительно меняются. «Минфин» выяснил, что же сейчас помогает застройщикам создавать город будущего и какие технологии уже взяты на вооружение.

Сколько принесет домик на Кипре

Прекращение выдачи «золотых паспортов» снизило спрос на недвижимость Кипра. Но местные квадратные метры все еще остаются неплохим объектом для инвестиций.

Источник: МинФин