Прогноз курса на декабрь 2020: Будет ли обвал гривны в конце года (видео)

Сегодня обсудим: прогноз курса гривны на декабрь, факторы, которые будут влиять на курс.

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В сегодняшнем выпуске «Прямо по курсу» обсудим: прогноз курса гривны на декабрь, факторы, которые будут влиять на курс. А также, что происходит с ценами на золото и биткоин.

Главные вопросы

В декабре вместе сойдутся несколько негативных факторов для Украины: кризис невыполнения бюджета, введение локдауна, существенные траты на энергоносители, и отсутствие поддержки от МВФ. Означает ли это, что гривну ожидает «идеальный шторм» или же есть надежда на удержание гривны?

В ноябре курс доллара на межбанке колебался в коридоре 28,10-28,62, гривна укреплялась, курс евро на межбанке колебался в коридоре 33,11 – 34,19. Каким будет ваш прогноз на декабрь?

Во вторник Министерство финансов провело аукцион по размещению ОВГЗ. Насколько сейчас правительству сложно привлекать средства через ОВГЗ? Стоит ожидать существенного роста доходности по облигациям?

Правительство решило ввести локдаун с 23 декабря по 15 января. Насколько сильно карантинные ограничения в праздничные дни ударят по экономике?

Прогноз курса валют на период с 3 по 9 декабря.

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Источник: МинФин