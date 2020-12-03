Прогноз курса на декабрь 2020: Будет ли обвал гривны в конце года (видео)
Сегодня обсудим: прогноз курса гривны на декабрь, факторы, которые будут влиять на курс.
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В сегодняшнем выпуске «Прямо по курсу» обсудим: прогноз курса гривны на декабрь, факторы, которые будут влиять на курс. А также, что происходит с ценами на золото и биткоин.
Главные вопросы
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В декабре вместе сойдутся несколько негативных факторов для Украины: кризис невыполнения бюджета, введение локдауна, существенные траты на энергоносители, и отсутствие поддержки от МВФ. Означает ли это, что гривну ожидает «идеальный шторм» или же есть надежда на удержание гривны?
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В ноябре курс доллара на межбанке колебался в коридоре 28,10-28,62, гривна укреплялась, курс евро на межбанке колебался в коридоре 33,11 – 34,19. Каким будет ваш прогноз на декабрь?
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Во вторник Министерство финансов провело аукцион по размещению ОВГЗ. Насколько сейчас правительству сложно привлекать средства через ОВГЗ? Стоит ожидать существенного роста доходности по облигациям?
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Правительство решило ввести локдаун с 23 декабря по 15 января. Насколько сильно карантинные ограничения в праздничные дни ударят по экономике?
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Прогноз курса валют на период с 3 по 9 декабря.
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Источник: МинФин