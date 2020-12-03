Финансы

Курс евро к доллару достиг отметки 1,20 впервые за два года

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В среду, 2 декабря, официальная валюта еврозоны продолжает расти и впервые за два года достигла психологической отметки в 1,20 доллара за евро. Такие данные зафиксированы на портале Busines Insider.

Фото: money24.kharkov.ua

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Динамика валют

По приведенным данным, по состоянию на 16:40 по Киеву курс евро к доллару вырос до 1,2077 — самого высокого показателя с мая 2018 года, а по состоянию на 16.54 — уже до 1,2091.

Вчера, по данным ЕЦБ, курс евро к доллару составлял 1,1968. С начала сентября евро росло, но колебалось и не могло пересечь отметку стоимости в 1,20 доллара.

Стоит отметить, что рост курса европейской валюты может остановиться после заседания ЕЦБ, которое планируется 10 декабря. По мнению аналитиков, центробанк может принять меры для ограничения быстрого роста евро.

Что этому предшествовало

Индекс доллара — соотношение доллара к шести другим крупным валютам — сократился в ноябре до 92,03. Он упал до самого низкого показателя за два с половиной года — минимума апреля 2018.

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Источник: МинФин

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