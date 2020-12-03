Главное за четверг: новая украинская «армия», внепраздничный карантин и комфортное жилье за возросшими ценами

В Украине появится армия «работников по вызову»

С начала пандемии более 80% домохозяйств потеряли доходы и в более 40% семей хотя бы один ее член потерял работу. «Минфин» разбирался, что будет с работой и зарплатами в 2021 году.

Украинские банки сократили долю проблемных кредитов

Доля проблемных активов в украинском банковском секторе в октябре снизилась с 45,6% до 43,4%, тогда как в июле 2017 года этот показатель достигал максимального значения в мире — 58%.

Стали известны имена кандидатов, которые хотят возглавить департаменты НБ

Алексей Бережной и Андрей Поддерегин хотят возглавить департамент финансового мониторинга НБУ и департамент платежных систем и инновационного развития НБУ соответственно.

Карантин в Украине могут усилить после Нового года

Усиленный карантин может быть введен со 2 по 23 января. При этом о тотальном локдауне речь не идет.

Что будет с ценами на первичном рынке жилья в Киеве и пригороде. Прогнозы экспертов

Велика вероятность того, что стоимость жилья вырастет, но это может коснуться в основном объектов комфорт- и бизнес-класса, с ярко выраженной концепцией, а также объектов новых форматов.

Источник: МинФин