Кабмин отменил карантин выходного дня. Будут действовать ограничения «оранжевой зоны»
Кабинет министров отказался от карантина выходного дня: на выходных и в будни будут действовать ограничения «оранжевой» зоны на территории всей страны. Об этом во время заседания правительства 2 декабря сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Фото: rbc.ua
0
Спасение карантином
«Наблюдается выравнивание ситуации по занятости коек, которая уже месяц держится на постоянном уровне 27 – 28 тысяч занятых больными коек. Это позволяет нам снять именно эти ограничения. В выходные и будни будут действовать ограничения «оранжевой» зоны на территории всей страны», – подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, Украина получила положительный эффект от введения ограничений в выходные дни.
Читайте также: В Кабмине определились с окончательными датами локдауна — СМИ
Что с локдауном
Также Шмыгаль сообщил, что Кабмин сейчас нарабатывает наиболее сбалансированное решение относительно возможного локдауна, в частности, провели опрос среди мэров городов и руководителей областных государственных администраций.
«Главы городов областного значения и руководители ОГА имеют общие позиции относительно полного запрета или введения частичных ограничений в отношении деятельности праздничных ярмарок. Почти 90% опрошенных мэров поддержали полный запрет по проведению концертов», – рассказал он.
В то же время Шмыгаль отметил, что почти 60% представителей органов местного самоуправления поддерживают установку городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения.
Страхование от covid-19. Выплата до 50 тысяч гривен
Напомним
В Украине с 14 ноября был введен карантин выходного дня: ограничения действовали с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влияние пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».
Источник: МинФин