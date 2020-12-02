Кабмин отменил карантин выходного дня. Будут действовать ограничения «оранжевой зоны»

Кабинет министров отказался от карантина выходного дня: на выходных и в будни будут действовать ограничения «оранжевой» зоны на территории всей страны. Об этом во время заседания правительства 2 декабря сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Фото: rbc.ua

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Спасение карантином

«Наблюдается выравнивание ситуации по занятости коек, которая уже месяц держится на постоянном уровне 27 – 28 тысяч занятых больными коек. Это позволяет нам снять именно эти ограничения. В выходные и будни будут действовать ограничения «оранжевой» зоны на территории всей страны», – подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, Украина получила положительный эффект от введения ограничений в выходные дни.

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Что с локдауном

Также Шмыгаль сообщил, что Кабмин сейчас нарабатывает наиболее сбалансированное решение относительно возможного локдауна, в частности, провели опрос среди мэров городов и руководителей областных государственных администраций.

«Главы городов областного значения и руководители ОГА имеют общие позиции относительно полного запрета или введения частичных ограничений в отношении деятельности праздничных ярмарок. Почти 90% опрошенных мэров поддержали полный запрет по проведению концертов», – рассказал он.

В то же время Шмыгаль отметил, что почти 60% представителей органов местного самоуправления поддерживают установку городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения.

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Напомним

В Украине с 14 ноября был введен карантин выходного дня: ограничения действовали с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

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Источник: МинФин