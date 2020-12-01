Ноябрь стал лучшим месяцем для индекса Dow Jones с 1987 года

В ноябре 2020 года индексDow Jones Industrial Average вырос почти на 12%, что стало лучшим месячным подъемом с января 1987 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Фото: mind.ua

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Помимо этого прошлый месяц стал лучшим ноябрем для индекса с 1928 года, отмечает Market Watch.

Что происходило с Dow Jones в ноябре

24 ноября индекс впервые в истории превысил 30 тыс. пунктов. Но надолго Dow Jones выше этой отметки не закрепился. 30 ноября торги закрылись на уровне 29 638,6 пункта.

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Существенный рост показали два других важных для американского рынка акций индекса. В ноябре индекс голубых фишек S&P 500 вырос на 11%, показав лучший результат с апреля, индекс NASDAQ Composite поднялся на 12%.

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Причина роста индекса

WSJ объясняет, что власти США близки к одобрению нескольких вакцин от коронавируса covid-19, и это прибавляет инвесторам оптимизма. Финансовые управляющие в течение месяца делали ставку на то, что экономика может восстановить утраченную активность в 2021 году, отмечает газета.

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Признаки того, что Джо Байден сможет относительно плавно заменить Дональда Трампа в Белом доме, помогли ослабить политическую неопределенность. В начале осени такая неопределенность привела к повышенной волатильности на рынках, уточняет WSJ. Выборы президента США прошли 3 ноября.

Акции компаний, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса, показали резкий рост в ноябре. К ним относятся производители энергии, операторы круизных линий, банки и авиакомпании. Например, бумаги нефтяного гиганта Chevron подорожали в ноябре на 25%, продемонстрировав самый большой месячный прирост с 1980 года.

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Источник: МинФин