Нацбанку не придется платить в бюджет 45 миллиардов. Кабмин отклонил предложение

Правительство при доработке проекта бюджета на 2021 год ко второму чтению отклонило предложение депутатов увеличить отчисления от НБУ. Депутаты предлагали увеличить план прибыли НБУ за 2021 на 12 млрд грн — из 33 млрд грн до 45 млрд грн.

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Однако в обновленном проект бюджета-2021, обнародованном на сайте Рады указано именно 33 млрд грн.

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Предыстория

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту увеличить план отчислений Нацбанком в госбюджет на 2021 год с 33 млрд гривен до 45 млрд гривен.

Согласно информации на сайте НБУ, за шесть месяцев 2020 года консолидированная прибыль НБУ составила 8 млрд гривен против 6,4 млрд гривен прибыли за аналогичный период 2019 года.

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Сколько перечислили в этом году

В 2020 году Национальный банк перечислил в бюджет 42,7 млрд гривен прибыли одним платежом.

1 апреля 2020 года Нацбанк перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год в государственный бюджет Украины. Это на 2 млрд грн больше, чем планировалось в соответствии с законом о госбюджете.

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В 2019 году Национальный банк перечислил в бюджет почти 65 млрд гривен, в 2018 — 44,6 млрд, в 2017 — 44,4 млрд гривен, в 2016 — 38 млрд гривен, в 2015 — 60,5 млрд гривен.

Источник: МинФин