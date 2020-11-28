Где возьмут деньги на выплату «8 тысяч Зеленского»

У власти есть шанс найти средства на выплату обещанных компенсаций малому бизнесу. Осталось окно возможностей и для покрытия дефицита бюджета. Но это окно может закрыться после 10 декабря.

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Нехватка денег в бюджете — главная проблема любого правительства в конце каждого года и ключевая тема для финансового рынка на этой неделе. В прошлую среду бывший советник Офиса Президента Игорь Уманский сообщил, что дефицит госбюджета по итогу 2020 г. достигнет 100 млрд грн. Эксперты выдали еще более мрачный прогноз — 130 млрд грн.

А уже в этот понедельник прозвучало громкое заявление о том, что расходная часть госбюджета хронически не выполняется, и единый казначейский счет (ЕКС) Кабмина находится на картотеке. То есть, там накопилась очередь из платежей, которые чиновники проводят с задержкой.

Если раньше власти экономили только на необязательных вещах, вроде ремонтов зданий, или запусках новых инвестпроектов, то сейчас стало известно о недофинансировании уже и защищенных статей бюджета — социальных выплат.

Такое случается не впервые. В конце 2019 года тогдашнего премьера Алексея Гончарука также критиковали за то, что тот стал заворачивать «необязательные» платежи. Но тогда страна не жила в условиях пандемии covid-19, нехватки кислорода и медпрепаратов в больницах по всей стране. А властям не приходилось постоянно вводить новые ограничения для бизнеса (карантин выходного дня, полный локдаун), которые бьют по его доходам, и, соответственно, — по поступлениям в госбюджет.

К тому же в 2019 году правительственный счет в Госказначействе оказался на картотеке во второй половине декабря, как говорится, «под елочку». А в 2020-ом бюджетный дефицит обострился еще в ноябре.

На этом фоне 24 ноября президент Владимир Зеленский пообещал списать налоговые долги частным лицам (до 3060 грн), а малому бизнесу на время действия карантинных ограничений — отменить все налоги (ЕСВ в том числе) и выплатить компенсации в размере 8 тыс. грн. Предварительно было заявлено, что по 8 тыс. грн получит около 1 млн физлиц-предпринимателей (ФЛП, ФОП — укр.) и их работников. Это значит, что правительству дополнительно потребуется не менее 8 млрд грн. В дополнение к той картотеке, которая уже есть на едином казначейском счете. Причем в условиях сокращения поступлений в казну.

Чтобы понять глубину проблемы, достаточно сравнить официальную статистику, по остаткам средств на ЕКС в Госказначействе осенью за два последних года:

на 1 ноября 2020/2019 года — 15,15/53,09 млрд грн;

на 1 октября 2020/2019 года — 21,3/61,62 млрд грн;

на 1 сентября 2020/2019 года — 45,7/61,82 млрд грн.

После того, как к середине ноября на правительственном счете осталось лишь 9 млрд грн, и вокруг этого поднялся ажиотаж, чиновники заговорили о том, что на валютном счете у них есть эквивалент 14 млрд грн. Однако, это оказалось слабым утешением с учетом обязательств по госдолгу в долларе и евро.

При этом все понимают, что в условиях падения промпроизводства и ВВП в разгар пандемии коронавируса, не стоит рассчитывать на крупные налоговые поступления в конце года. Так что на 1 декабря на ЕКС правительства точно не будет 55 млрд грн, как в 2019-ом. Где же тогда возьмут деньги на дополнительные выплаты?

Где возьмут деньги для ФОПов

Советник Президента Олег Устенко заявил, что компенсации малому бизнесу выплатят из коронавирусного спецфонда, где, по его словам, еще есть деньги.

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По состоянию на 20 ноября, из Фонда борьбы с covid-19 общим объемом 66 млрд грн был потрачен 41 млрд грн (62%). Осталось 25 млрд грн, то есть, в теории, на выплаты бизнесу должно хватить. Но дело в том, что расходная часть спецфонда уже полностью расписана. Отсрочить/перенести можно будет разве что расходы на дорожное строительство.

Минфин отчитался о следующей структуре фактического расходования спецфонда:

охрана здоровья (повышение зарплат медикам, обеспечение кислородом, закупка ИВЛ и оборудования, ремонт/строительство приемных отделений и пр.): 42,2% — израсходовано 7,8 млрд грн из предусмотренных 18,5 млрд грн.

соцзащита (выплаты по безработице, на детей физлицам-предпринимателям и пр.): 80,3% — 9,4 млрд грн из 11,7 млрд грн;

стимулирование экономики (дорожное строительство, ремонт/реконструкция и пр.): 64% — 20,8 млрд грн из 32,4 млрд грн;

поддержка сферы культуры и туризма: 5,8% — 58 млн грн из 1 млрд грн;

обеспечение правопорядка: 92% — 2,5 млрд грн из 2,7 млрд грн.

Ожидается, что расходы из Фонда борьбы с covid-19 буду восполнять за счет новых внешних кредитов. На этой неделе правительство уже сформировало переговорную группу и отправило запрос на получение второго кредита Всемирного банка, который еще в начале пандемии (в марте 2020 года) заявил о готовности прокредитовать по всему миру государственные программы по covid-19 на общую сумму $12 млрд.

Украина получила первый транш ВБ в рамках этой программы еще в конце июня — $350 млн. А сейчас рассчитывает на второй в размере $300 млн. Это около 8,5 млрд грн в нацвалюте, то есть как раз должно хватить на выплаты компенсаций ФОПам. Но точно не хватит на компенсацию бюджетных потерь, если на период локдауна будут введены обещанные налоговые каникулы для малого бизнеса.

«Известно о переговорах с нашими международными донорами, и, видимо, на них делается ставка. О финальном соглашении пока не сообщалось. Потому не исключен и эмиссионный вариант финансирования дополнительных расходов. Может быть через скрытую эмиссию — через ОВГЗ», — допустил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Что это за схема? – Нацбанк по действующему законодательству не имеет права напрямую финансировать дефицит бюджета. Поэтому он выдает кредиты рефинансирования банкам (в том числе государственным), а те — покупают ОВГЗ.

Почему в бюджете закончились деньги

Как только разразился скандал с недофинансированием бюджетных статей, Государственная налоговая служба поспешила отчитаться по своим отчислениям в казну. При годовой росписи в 458,3 млрд грн уже перечислено 462,9 млрд грн. Т.е. годовой план перевыполнен на 1%.

Чуть раньше появился отчет Гостаможслужбы: в октябре план поступлений выполнили на 98,4% (36,35 млрд грн из необходимых 36,93 млрд грн).

Но нужно учитывать, что с началом карантина налоговикам и таможенникам серьезно сократили планы по сборам. Сокращение плана стало одной из причин сегодняшних проблем с финансированием расходных статей. Всего их четыре:

Уменьшение плана налогов и сборов в бюджет, и сокращение отчислений в казну — на 120 млрд грн.

Невыполнение плана по внутренним заимствованиям — на 62 млрд грн (на 22,1%): за 10 месяцев власти одолжили только 246,9 млрд грн при плане 309 млрд грн. Спрос на ОВГЗ сокращался по мере снижения доходности новых выпусков.

Невыполнение плана по внешним заимствованиям — на 71 млрд грн (28,3%): из положенных 250,6 млрд грн привлекли только 179,6 млрд грн. Не получили кредитный транш МВФ на $1,2 млрд и €600 млн макрофинансовой помощи Евросоюза.

Перенос части платежей из бюджета-2019 в бюджет-2020, что стало практически системой в наших государственных финансах, и может продолжится в 2021 году.

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«Проблема заключается не столько в закрытии 2020 бюджетного года, сколько в системной разбалансировке бюджетной политики. В проект госбюджета-2021, помимо крупного дефицита, закладываются весьма оптимистические ожидания по доходам. К тому же, часть не профинансированных выплат 2020 года может повысить нагрузку на бюджет 2021-го. Как это, например, произошло год назад с существенным переносом возмещения НДС на первый квартал 2020 года», — объяснил «Минфину» проблему начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

По его мнению, неспособность сбалансировать расходы и доходы – один из главных макроэкономических рисков для Украины.

При этом Кабмин не только постоянно расплачивался по текущим долгам, но и досрочно выкупал свои еврооблигации и ВВП-варранты. Например, ВВП-варранты, которые выпускали 6 лет назад при реструктуризации нашего госдолга: летом их выкупили на $328,8 млн.

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Откуда возьмутся деньги в бюджете-2020

Чтобы покрыть дефицит бюджета, у чиновников есть несколько возможностей. «Минфин» вместе с экспертами собрал несколько вариантов, благодаря которым можно увеличить поступления в казну в конце года.

1. Девальвация гривны, чтобы приблизить реальный курс гривны (межбанк) к курсовым уровням, на которых рассчитывался бюджет 2020 года — 29,5 грн/$. Это поможет экспортерам увеличить свои заработки, и, соответственно, — отчисления в казну.

«Курсовой ориентир на уровне 29,0-29,2 грн/$ в декабре — вполне реалистичный вариант. Но в 2020 году этот фактор уже не позволит существенно нарастить поступления в бюджет. Вот с временным лагом в 3 месяца отчисления в бюджет заметнее бы выросли. К тому же, на укрепление курса гривна/доллар очень сильное влияние может оказать введение локдауна, которое, вероятно, приведет к существенному падению спроса на валюту», — прокомментировал «Минфину» ситуацию директор департамента риск – менеджмента ПуАО «КБ «Аккордбанк» Николай Войткив.

2. Увеличение отчислений со стороны государственных предприятий — части текущих доходов или авансовых платежей из будущих дивидендов (которые должны выплачиваться в 2021 году). Кабмин может раньше срока взыскать дивиденды со стороны крупных корпораций и банков: НАК «Нафтогаз», Приватбанка и др.

3. Привлечение в декабре одного транша макрофинансовой помощи от Евросоюза на €600 млн. Если в получение Украиной кредита МВФ до конца 2020 года мало кто верит, то надежда на европейский заем еще есть. Украина подписала новую программу макрофинансовой помощи на €1,2 млрд в июле этого года — под 2% с погашением в течение 15 лет. В числе требований было реформирование налоговой и таможни, ликвидация налоговой милиции, независимость Нацбанка, судебная реформа и централизованные закупки лекарств (через ГП «Медицинские закупки Украины»).

В Старом Свете уже успели дать понять, что будут настаивать на выполнении ключевых условий. Это стало ясно после скандального заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в адрес президента Зеленского о том, что «ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом».

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«Да, получение транша от МВФ в 2020 году маловероятно. Но вот деньги ЕС мы получить вполне можем. Скорее всего, для этого будет достаточно приезда миссии МВФ, как сигнала об успешном продолжении сотрудничества. Кредитору нужен сигнал, что начатые реформы продолжаются», — сказал «Минфину» председатель правления Кредитвест банка Игорь Тихонов.

4. Размещение Украиной еврооблигаций до ухода мирового рынка на рождественские каникулы. Слухи о том, что наша страна может продать свои бонды на €3 млрд гуляют по финансовому рынку с августа. После того, как они не оправдались, пошли сплетни о том, что предварительная разведка нашего Минфина под road show дала негативный результат, из-за него выход бумаг решили перенести. Так это или нет — неизвестно. Однако после того, как стало ясно, что наша страна не успеет до конца года получить кредитный транш от МВФ, возобновились разговоры о размещении бондов.

«Сегодня у Украины действительно есть окно возможностей, ведь доходности еврооблигаций значительно ниже 7% годовых. Что должно позволить осуществить выпуск в долларах со ставкой не выше этого уровня. Поэтому, при сохранении положительной ситуации на рынке, в первой половине декабря вероятность размещения новых еврооблигаций будет очень высокой», — объяснил «Минфину» старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

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После крупных эмиссионных вливаний ФРС и Европейского Центробанка на мировом финансовом рынке возник профицит ликвидности. Денег хоть отбавляй. Причем, дешевых денег, на которых спекулянты не прочь заработать. Потому успешное размещение Украиной еврооблигаций даже в разгар пандемии коронавируса считают вполне достижимой задачей.

«Аппетит к риску на глобальном рынке растет, сверхмягкая монетарная политика крупнейших центробанков приводит к росту избыточной ликвидности в мире. И потенциальный спрос на украинские бумаги очень высок», — убежден Игорь Тихонов.

Но в этом случае также важны хорошие отношения с МВФ. Минфину нужно заранее заручиться поддержкой фонда и получить его официальное заявление на предмет готовности кредитовать Украину в 2021 году. Это нужно, чтоб не пришлось переплачивать по бондам лишние 2-4% годовых.

«На сотрудничестве с МВФ завязаны все дальнейшие успешные привлечения средств на внешних рынках. Это как ворота на международные рынки капиталов, где сегодня сосредоточены огромные объемы свободных средств с минимальными процентными ставками. Можно попытаться на авось разместить еврооблигации без поддержки со стороны МВФ, но цена привлечения превысит 10% годовых», — полагает Николай Войткив.

5. Увеличение еженедельного объема размещений облигаций внутреннего госзайма. До конца 2020 года у Министерства финансов осталось лишь 5 аукционов по размещению ОВГЗ. На них вполне реально собрать 50-60 млрд грн (в среднем по 10-12 млрд грн в неделю), и перекрыть хотя бы половину из заявленного бюджетного дефицита в 100 млрд грн.

Это было доказано крупным размещением правительства на этой неделе: достаточно было Нацбанку провести крупное рефинансирование банков (16,1 млрд грн на 5 лет), а Минфину поднять ставки по бумагам, как власти продали облигации на очень солидную сумму — на 16,8 млрд. При том, что до этого весь месяц собирали скромные суммы: 2,5 млрд грн (17 ноября), 7,9 млрд грн (10 ноября), 1,96 млрд грн (3 ноября).

По краткосрочным бумагам доходность подняли на 0,2-0,3% годовых, а по долгосрочным — вообще 1,7%. Если правительство продолжит размещение по повышенным ставкам, то наверняка сможет собрать нужные ему суммы. Банкиры хором уверяют, что гривневой ликвидности на финансовом рынке — хоть отбавляй. Ведь кредитование остается в загоне, а люди продолжают копить деньги на своих счетах.

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«Под ставки в диапазоне 9-10,5% годовых большие объемы средств привлечь невозможно. Существующие тренды на финансовом рынке и возросшие риски говорят о необходимости повышения процентов, как минимум, на 1,5-2% годовых», — заверил Войткив.

Даже если банкам перестанет хватать имеющегося ресурса, их всегда сможет подстраховать Нацбанк своим рефинансированием. По уже отлаженной схеме: оформляют рефинансирование НБУ под 6% годовых, и вкладывают его в ОВГЗ Минфина под 10-11% годовых.

Это эмиссия, и в таком случае сразу возникнут сопутствующие риски: девальвация гривны, ускорение инфляции. Но это увеличит доходы бизнеса, и, соответственно, также будет играть на наполнение казны.

Разумеется, и девальвация, и инфляционный рост не должны выходить на прогнозные показатели Кабмина с Нацбанком (29,5 грн/$ и 5%), чтобы не спровоцировать негативный эффект в экономике.

Будут ли «резать» бюджет

Премьер Денис Шмыгаль уже сообщил, что правительство несмотря ни на что сможет выполнить бюджет 2020 года. Анализ «Минфина» это косвенно подтвердил. Правда, с условием, что Кабмин успешно пройдет все или почти все 5 шагов для покрытия дефицита.

Эксперты не настолько оптимистичны в своих оценках. Закладывают риск того, что что-то пойдет не так с привлечением средств. Потому предсказывают секвестр бюджета в декабре. Не публичный с рассмотрением в Верховной Раде и внесением изменений в закон о госбюджете-2020, а скрытый.

«По моему мнению, официального секвестра бюджета не будет, но отдельные статьи бюджета могут быть недофинансированы по итогам года, ввиду других причин. Это может, в первую очередь, касаться капитальных расходов, где финансирование может быть перенесено на 2021 год с расчетом на лучшее выполнение бюджета и большие привлечения финансирования», — спрогнозировал Тарас Котович.

Эксперты допускают разные объемы такого скрытого недофинансирования — от 15-20 млрд грн до 40-50 млрд грн.

Елена Лысенко для «Минфина»

Источник: МинФин