Финансы

Главное за среду: кто снизил доходность депозитов, как оформить «детские» выплаты и что изменилось в новых ПДД

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Опять тройка: какие банки «срезали» доходность депозитов
На гривневых депозитах на 12 месяцев все еще можно заработать 12% годовых. Такие же вклады в долларах или евро принесут годовой доход 3,3%. Как за последние две недели изменились ставки в небольших банках с депозитным портфелем до 1 млрд грн, читайте в новом обзоре «Минфина».

Минрегион взялся за национальную систему реестров и кадастров недвижимости
Министерство развития общин и территорий начало работу над системой реестров и кадастров недвижимости, адресного реестра и реестра сооружений. Об этом говорится в сообщении министерства.

Правительство вернуло «детские» выплаты ФОПам: как оформить
Кабинет Министров возобновил программу выплат на детей физических лиц-предпринимателей I-II групп плательщиков единого налога в ноябре — декабре 2020 года. 

НБУ предупреждает: Мошенники начали предлагать онлайн-компенсацию от государства
Преступники пользуются сложной ситуацией, в которую попали украинцы из-за пандемии covid-19, обещая им до 50 тыс. грн компенсации якобы от государства. 

В Украине вступили в силу новые ПДД. Что изменилось
В Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, согласно которым пассажиры такси должны пристегиваться ремнем безопасности, а пешеходы – использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

Источник: МинФин

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