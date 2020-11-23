Кабмин хочет взять «ковидный» кредит МБРР на $300 миллионов

Кабинет министров одобрил проект распоряжения президента о делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития. Украина планирует получить заем на $300 млн для преодоления последствий пандемии covid-19. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан, пишет РБК.

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Как отметил Мокан, проектом акта предусматривается признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта «Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии covid-19» и привлечь $300 млн для проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины».

«Заем предоставит возможность правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине», — сообщил он.

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По его данным, для этого планируется:

введение чрезвычайных денежных трансфертов для лиц и домохозяйств, которые потеряли работу или источники дохода за пандемии covid-19;

поддержки бедных домохозяйств с помощью существующей в стране Программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

укрепление систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.

Напомним

В 2020 году Украина получила 2,4 млрд грн ($86 млн) средств займа МБРР в рамках проектов «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины» и «Улучшение охраны здоровья на службе у людей».

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Источник: МинФин