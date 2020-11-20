МОЗ обновил список стран «красной» зоны

МОЗ Украины 20 ноября обновило список стран «зеленой» и «красной» зон в зависимости от уровня эпидемической опасности.

Фото: pravda.com.ua

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В «красную» зону попали 44 страны — на одну меньше, чем неделей ранее, а к «зеленой» — другие страны, среди которых и Украина.

Страны «красного» списка

По состоянию на 20 ноября в «красный» список вошли Черногория, Австрия, Грузия, Словения, Польша, Чехия, Италия, Венгрия, Болгария, США, Румыния и другие страны.

Страны «зеленого» списка

В этот список, кроме Украины, вошли Молдова, Германия, Россия, Турция, Япония, Египет, Китай и другие.

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Что означает это деление

Напомним, что при посещении стран из «красной» зоны гражданам нужно сдавать тест на коронавирус или соблюдать режим самоизоляции.

«Зеленые» страны можно посещать без ограничений.

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Источник: МинФин