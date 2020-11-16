Рада не успеет утвердить госбюджет до 1 декабря — Гетманцев

5 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за проект госбюджета на 2021 год. Утвердить его в целом по регламенту должны до 1 декабря. Однако, по словам председателя финкомитета Совета Даниила Гетманцева, парламент не успеет этого сделать. Об этом сообщает Укринформ.

Фото: 24tv.ua

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Дальнейшая работа

После того, как проект проголосовали в первом чтении, Минфин начал работать над учетом всех поправок и предложений депутатов.

Второе чтение состоится только после получения проекта бюджета от Кабмина. По словам Гетманцева, это произойдет не раньше начала декабря.

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По словам Гетманцева, 1 декабря — это срок, регламентированный Бюджетным кодексом. До этой даты проект закона о госбюджете на следующий год должен быть принят в целом.

Но сделать это в указанный строк невозможно.

«Мы, очевидно, не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже очевидно, к сожалению. Мы должны извиниться перед людьми, не придерживаемся этого срока…».

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Напомним

5 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2021 год. Он, в частности, предусматривает повышение минимальной заработной платы, выплаты пенсионерам старше 75 лет, средства на строительство дорог и закупку новых пассажирских вагонов.

Среднемесячная зарплата в Украине в 2021 году должна составить 13 632 грн.

В бюджет закладывается курс около 29 грн/$ и дефицит на уровне 6% ВВП.

Также ключевыми приоритетами являются противодействие пандемии covid-19, программа «Большая стройка», а также оборона и безопасность.

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Источник: МинФин