Приватбанк отсудил миллиард у компании Коломойского

Суд удовлетворил иск Приватбанка к компании Агротерминал и решил взыскать с нее как поручителя компании Бориваж 1 миллиард гривень задолженности. Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Одесской области от 30 октября, сообщает Finbalance.

Фото: finclub.net

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Что известно о решении

Согласно судебным материалам, из-за нарушения должником своих обязательств Приватбанк разорвал кредитный договор. А Агротерминал отмечала, что предельный срок возврата займа, который был установлен кредитным соглашением, — 3 ноября 2026.

Суд решил, что Приватбанк правомерно воспользовался правом на направление сообщения о досрочном расторжении кредитного договора.

По данным госреестра, основатель «Агротерминала» — компания «Бориваж», бенефициарами которого значатся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО «Терминал-Южный»), Ангонас Гарофита Николета (через Амертана Холдингс ЛТД), Эммануэль Флорентина Христиана (через Энстревио Инвестментс Лимитед ), Арести Сеодоро (через Окталенса Холдингс ЛТД).

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«Бориваж» и Скотник также являются учредителями «Агротерминал Логистик», которое было поручителем Приватбанка по рефинансированию, привлеченному банком у НБУ еще до национализации.

Предметом ипотеки был зерновой терминал «Бориваж» в Одесской области (в акватории порта «Южный», общая мощность перевалки — 2 млн тонн зерновых в год), его стоимость, согласованная сторонами ипотечного договора, составила 5,54 млрд грн.

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Напомним

В сентябре 2017 года Печерский райсуд Киева арестовал зерновой терминал «Бориваж» в Одесской области, принадлежащий компании «Агротерминал Логистик».

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в рамках уголовного производства в отношении 19 млрд гривен рефинансирования НБУ для «Приватбанка».

По мнению следствия, имущество могли приобрести в результате совершения уголовного преступления.

Конечным бенефициаром «Агротерминал Логистик» является Игорь Коломойский.

21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Источник: МинФин