Финансы

Главное за понедельник: куда инвестировать небольшие суммы, как глубоко упадет экономика в Европе и возможная отмена карантина на выходных

Photo of Admin Admin Send an email 34 секунды ago
0 0 1 минута чтения

Куда вложить до ста тысяч гривен
Читатели «Минфина» неоднократно интересовались вариантами инвестиций с небольшим порогом входа. Чаще всего спрашивали, куда можно вкладывать деньги тем, кто накопил 20 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. грн. «Минфин» рассказывает, как заставить работать такие сбережения.

S&P Global подтвердило рейтинг Киева на уровне «В» с прогнозом «стабильный»
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global подтвердило рейтинг Киева на уровне «В» с прогнозом «стабильный». Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

В ноябре экономическая активность в Европе резко сокращается
В первые недели ноября экономическая активность в основных развитых европейских экономиках резко сокращается на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и расширения правительственных карантинных ограничений.

Эффективность 94,5%. Американцы протестировали еще одну вакцину от коронавируса
Исследование американской компании Moderna Inc, которая работает над созданием вакцины от covid-19, показывает результаты в 94,5% эффективности. Ранее в Pfizer заявляли, что их вакцина эффективна на 90%. Об этом сообщает Reuters.

Рада попытается отменить карантин на выходные
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня. Об этом сегодня, 16 ноября, шла речь на заседании согласительного совета парламента.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 34 секунды ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of Hubble обнаружил галактику, похожую на булочку с корицей

Hubble обнаружил галактику, похожую на булочку с корицей

1 час ago
Photo of В ОП считают, что победа Санду позволит перезагрузить партнерство с Молдовой

В ОП считают, что победа Санду позволит перезагрузить партнерство с Молдовой

2 часа ago
Photo of Азербайджан подсчитал точное количество жертв войны в Карабахе

Азербайджан подсчитал точное количество жертв войны в Карабахе

2 часа ago
Photo of МОЗ советует предпринимателям подрабатывать в больницах

МОЗ советует предпринимателям подрабатывать в больницах

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button