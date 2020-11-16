Главное за понедельник: куда инвестировать небольшие суммы, как глубоко упадет экономика в Европе и возможная отмена карантина на выходных

Куда вложить до ста тысяч гривен

Читатели «Минфина» неоднократно интересовались вариантами инвестиций с небольшим порогом входа. Чаще всего спрашивали, куда можно вкладывать деньги тем, кто накопил 20 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. грн. «Минфин» рассказывает, как заставить работать такие сбережения.

S&P Global подтвердило рейтинг Киева на уровне «В» с прогнозом «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global подтвердило рейтинг Киева на уровне «В» с прогнозом «стабильный». Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

В ноябре экономическая активность в Европе резко сокращается

В первые недели ноября экономическая активность в основных развитых европейских экономиках резко сокращается на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и расширения правительственных карантинных ограничений.

Эффективность 94,5%. Американцы протестировали еще одну вакцину от коронавируса

Исследование американской компании Moderna Inc, которая работает над созданием вакцины от covid-19, показывает результаты в 94,5% эффективности. Ранее в Pfizer заявляли, что их вакцина эффективна на 90%. Об этом сообщает Reuters.

Рада попытается отменить карантин на выходные

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня. Об этом сегодня, 16 ноября, шла речь на заседании согласительного совета парламента.

Источник: МинФин