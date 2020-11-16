Центробанк Казахстана запретил покупать доллары

Центральный банк Казахстана временно запретил покупать доллары на местном валютном рынке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пять источников, осведомленных в этом вопросе, передает Liga.net.

Фото: glavcom.ua

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С чем это связано

Решение приостановить продажу доллара власти Казахстана приняли ради поддержания курса национальной валюты – тенге – на фоне нефтяного спада в этом году.

Центробанк отклоняет или задерживает некоторые заявки на покупку долларов. Данные меры представляют собой одну из разновидностей интервенции. Это напрямую противоречит режиму плавающего валютного курса, которого ранее придерживались в Центральном банке.

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Экономисты предполагают, что власти и дальше будут прибегать к тем или иным ограничениям на валютном рынке, поскольку их снятие чревато ослаблением тенге и социальной напряженностью.

В этих условиях кредитные организации вынуждены покупать доллары на межбанковском рынке, где ограничения не действуют, однако курс доллара выше, нежели на бирже.

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Ситуация с курсом в стране

Курс национальной валюты является политически значимым вопросом для Казахстана. Страна переживает первую за 20 лет рецессию после двух введенных в стране из-за пандемии коронавируса карантинов, отмечают аналитики.

Летом президент Касым-Жомарт Токаев просил главу Центробанка обеспечить стабильность тенге.

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Ранее сообщалось

Экономист Стивен Роуч, старший научный сотрудник Йельского университета, предупреждает, что следующий год будет тяжелым для доллара.

Он не только видит растущие шансы на повторную рецессию, но считает, что его «безумная идея» о крахе доллара больше не выглядит такой уж безумной. «У нас есть данные, которые подтверждают гораздо более драматичную динамику как сбережений, так и текущих счетов, чем я ожидал», — заявил Роуч.

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Источник: МинФин