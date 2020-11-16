Центробанк Казахстана запретил покупать доллары
Центральный банк Казахстана временно запретил покупать доллары на местном валютном рынке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пять источников, осведомленных в этом вопросе, передает Liga.net.
Фото: glavcom.ua
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С чем это связано
Решение приостановить продажу доллара власти Казахстана приняли ради поддержания курса национальной валюты – тенге – на фоне нефтяного спада в этом году.
Центробанк отклоняет или задерживает некоторые заявки на покупку долларов. Данные меры представляют собой одну из разновидностей интервенции. Это напрямую противоречит режиму плавающего валютного курса, которого ранее придерживались в Центральном банке.
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Экономисты предполагают, что власти и дальше будут прибегать к тем или иным ограничениям на валютном рынке, поскольку их снятие чревато ослаблением тенге и социальной напряженностью.
В этих условиях кредитные организации вынуждены покупать доллары на межбанковском рынке, где ограничения не действуют, однако курс доллара выше, нежели на бирже.
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Ситуация с курсом в стране
Курс национальной валюты является политически значимым вопросом для Казахстана. Страна переживает первую за 20 лет рецессию после двух введенных в стране из-за пандемии коронавируса карантинов, отмечают аналитики.
Летом президент Касым-Жомарт Токаев просил главу Центробанка обеспечить стабильность тенге.
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- Он не только видит растущие шансы на повторную рецессию, но считает, что его «безумная идея» о крахе доллара больше не выглядит такой уж безумной. «У нас есть данные, которые подтверждают гораздо более драматичную динамику как сбережений, так и текущих счетов, чем я ожидал», — заявил Роуч.
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Источник: МинФин