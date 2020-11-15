Индекс айфона: сколько дней нужно, чтобы заработать на iPhone 12 Pro (исследование)

Аналитики Picodi.com сравнили цены на iPhone 12 Pro (128 GB) со средней зарплатой в нескольких десятках стран и посчитали, сколько нужно трудиться жителям того или иного государства, чтобы заработать на новый флагман от Apple.

Фото: ukrinform.ua

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Сколько нужно работать в Украине

В Украине iPhone 12 Pro в версии 128 GB стоит 39 999 грн. При этом в коробке с новым флагманом покупатели больше не найдут ни зарядного устройства, ни наушников.

По данным Государственной службы статистики Украины средняя зарплата в нашей стране составляет 11 998 ₴ (9 658 грн. после вычета налогов). Получается, что среднестатистический украинец должен отработать 87 дней, чтобы заработать на iPhone 12 Pro (и при этом ничего не есть). По сравнению с прошлогодним индексом айфона показатели Украины улучшились на 9,7 дня.

Что в других странах

Высокий уровень доходов в Швейцарии, США и Австралии позволяет заработать на новый iPhone за 4,4, 6,1 и 6,6 дня соответственно.

Самый плохой результат из всех стран, где известна цена нового iPhone 12 Pro, принадлежит Филиппинам: здесь среднестатистический житель должен работать на iPhone 88,2 дня.

Германии и Польше новый гаджет равнозначен по стоимости 9,7 и 28,3 рабочего дня.

Методология

Индекс iPhone 2020 был рассчитан на основе официальных цен iPhone 12 Pro (с памятью 128 GB), указанных в региональных магазинах Apple или у авторизованных продавцов.

Информация о средней заработной плате была взята с сайтов национальных статистических управлений или соответствующих министерств и является актуальной на момент публикации цен на iPhone в конкретной стране.

Размер зарплаты после уплаты налогов рассчитан с помощью местных калькуляторов зарплат. Месячную зарплату мы поделили на 21 — среднее количество рабочих дней в месяце.

В странах, где статистические ведомства пользуются недельными ставками, размер дохода делили на 5.

Источник: МинФин