Финансы

Новая Почта закрыла некоторые отделения на карантин выходного дня

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Новая Почта сообщила, что будет работать во время карантина выходного дня без изменений, однако некоторые отделения не будут. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Фото: tvoemisto.tv

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Какие отделения не работают

Перечень отделений, доступ к которым будет ограничен в выходные дни на период «карантина выходного дня»:

  • Отделение №8 в городе Бердичев Житомирской области
  • №2 в городе Староконстантинов Хмельницкой области
  • №2 в городе Покров Днепропетровской области
  • №19 в городе Кропивницкий
  • №10 в городе Северодонецк Луганской области
  • №10 в городе Бердянск Запорожской области
  • №35 в городе Ровно
  • № 164 в Киеве
  • № 125 в Киеве
  • №13 в Белой Церкви Киевской области

«С 14 ноября в Украине введен карантин выходного дня. В связи с этим некоторые отделения, расположенные в торгово-развлекательных центрах, не будут работать в выходные дни», — говорится в сообщении.

Как получить посылки

В Новой Почте отметили, что посылки, заказанные в эти отделения, можно забрать в будние дни согласно графику работы определенного отделения.

Кроме того, можно переадресовать свои отправления на любое удобное для клиента отделения.

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Напомним

  • Кабинет Министров принял решение ввести на всей территории страны карантин «выходного дня» с 14 ноября по 30 ноября. Жесткий карантин будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
  • Запрещено работу торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, театров, а также проведения массовых мероприятий. Также введен запрет на прием посетителей в ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

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Источник: МинФин

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