Новая Почта закрыла некоторые отделения на карантин выходного дня

Новая Почта сообщила, что будет работать во время карантина выходного дня без изменений, однако некоторые отделения не будут. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Фото: tvoemisto.tv

0

Какие отделения не работают

Перечень отделений, доступ к которым будет ограничен в выходные дни на период «карантина выходного дня»:

Отделение №8 в городе Бердичев Житомирской области

№2 в городе Староконстантинов Хмельницкой области

№2 в городе Покров Днепропетровской области

№19 в городе Кропивницкий

№10 в городе Северодонецк Луганской области

№10 в городе Бердянск Запорожской области

№35 в городе Ровно

№ 164 в Киеве

№ 125 в Киеве

№13 в Белой Церкви Киевской области

«С 14 ноября в Украине введен карантин выходного дня. В связи с этим некоторые отделения, расположенные в торгово-развлекательных центрах, не будут работать в выходные дни», — говорится в сообщении.

Как получить посылки

В Новой Почте отметили, что посылки, заказанные в эти отделения, можно забрать в будние дни согласно графику работы определенного отделения.

Кроме того, можно переадресовать свои отправления на любое удобное для клиента отделения.

Читайте также: В Украине вводят карантин «выходного дня»

Напомним

Кабинет Министров принял решение ввести на всей территории страны карантин «выходного дня» с 14 ноября по 30 ноября. Жесткий карантин будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Запрещено работу торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, театров, а также проведения массовых мероприятий. Также введен запрет на прием посетителей в ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Читайте также: Официально трудоустроенные получат компенсации за карантин выходного дня — Кабмин

Источник: МинФин