Миллиардер, который предсказал мартовский кризис, снова сделал ставку на его повторение

Основатель хедж-фонда Pershing Square Билл Экман, который предсказал и заработал $2,6 млрд на мартовском обвале рынка, ожидает его повторения. Об этом пишет Financial Times.

Фото: tsn.ua

3

По его мнению, новости об эффективной вакцине побуждать людей воспринимать вирус менее серьезно.

Страхование от covid-19. Выплата в 50000 гривен

Какой прогноз

На конференции FT Экман сообщил, что рынки снова стали слишком самодовольными по отношению к коронавирусу. Он считает, что люди будут небрежно относиться к ношению масок и, возможно, меньше беспокоиться о распространении вируса, надеясь на будущие массовые прививки. Поэтому правительства многих стран мира, вероятно, будут вынуждены пойти на новые ограничения, что создаст риски банкротства большого числа компаний.

Однако господин Экман остается оптимистичным относительно восстановления экономики в долгосрочной перспективе. По его мнению, произойдет «сильное восстановление», но он прогнозирует, что следующие несколько месяцев будут «сложным временем».

Читайте также: В ВОЗ подсчитали, сколько нужно средств для глобальной вакцинации против коронавируса

Напомним

В начале этого года Билл Экман превратил $27 млн ​​в $2,6 млрд, застраховав свой хедж-фонд Pershing Square от волны корпоративных дефолтов. В понедельник после новостей о вакцине он сделал аналогичную ставку — почти 30% от размера оригинала.

Ранее сообщалось

В США вакцина против covid-19, разработанная компанией Moderna, успешно прошла начальную стадию медицинских испытаний.

Первичные результаты показали, что вакцина работает эффективно, хотя и имеет некоторые побочные эффекты — вызывает усталость, озноб, головную боль, боли в мышцах и в месте инъекции. По результатам трех этапов тестирования вакцины будет принято решение, начинать ее массовый выпуск или нет.

По словам главного санитарного врача Украины Ляшко, потенциальная вакцина от covid-19 будет стоить Украине около 1000 грн за дозу.

Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграмм-канале «Экономика и коронавирус».

Источник: МинФин