Главное за неделю: все о депозитах, инвестициях, налогах и валютном курсе

Владельцы депозитов могут обвалить гривну: что с этим делать

Все больше владельцев банковских депозитов хотят иметь доступ к своим деньгам в любое время. Именно поэтому последние несколько лет в объеме средств граждан в банках уменьшается доля срочных депозитов. Снижение ставок по вкладам лишь ускорило этот процесс.

Алексей Лупин: Игра на валютном курсе — сродни казино

В своем первом большом интервью новый директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин рассказал об «идеальности» нынешнего валютного межбанка, рисках возобновления роста процентных ставок, а также о том, почему НБУ мало зарабатывает на валютных резервах.

Григол Катамадзе: Нулевую декларацию должны подать все

2020 год должен был стать особенно богатым на налоговые новации. Но из-за пандемии covid реализацию многих инициатив пришлось отложить. О том, к чему готовиться бизнесу и украинцам, рассказал президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

Депозит в польском банке. Много ли можно заработать

Недавно «Минфин» подробно описывал, как открыть счет в польском банке. В этот раз, по просьбе читателей, мы решили узнать, как оформить депозит в банках Польши и много ли можно заработать на таких вкладах.

Начинаем инвестировать: как выбрать брокера, чтобы купить акции за рубежом

В условиях снижения ставок по депозитам инвестиции в акции иностранных компаний привлекают многих украинцев. Но потенциальных инвесторов сдерживает отсутствие знаний и практических навыков. «Минфин» ликвидирует этот пробел.

Когда банки начнут массово повышать проценты по вкладам

Самые высокие заработки по гривневым депозитам по-прежнему обещают клиентам небольшие банки. Как за две недели изменилась доходность вкладов в банках с депозитным портфелем физлиц от 250 млн до 1 млрд грн, читайте в новом обзоре от «Минфина».

Как обменять «старые» доллары на новые

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Источник: МинФин