Які фрукти на городі краще пристосовуються до екстремальної спеки: пояснення аграріїв

Україна, як і багато інших країн, дедалі більше стикається з наслідками кліматичних змін, серед яких особливу загрозу становить екстремальна спека, що стала типовим явищем у літній період.

Про це повідомляє «ПЛ».

На фоні цього виклику аграрії переорієнтовують свою увагу на ті плодові культури, які здатні витримувати високі температури та дефіцит вологи без критичного зниження врожайності. Фахівці Інституту садівництва НААН України після багаторічних спостережень дійшли висновку, що серед кісточкових культур найбільш витривалими є абрикоси та алича.

Їхня глибока коренева система дозволяє ефективно поглинати залишкову вологу навіть з пересушеного ґрунту, а морфологічна структура листя запобігає надмірному випаровуванню. Серед зерняткових особливу увагу привертає груша сорту “Ксенія”, яка демонструє стабільну плодоношеність навіть у спекотні роки, коли інші сорти майже не формують зав’язі.

Персики, зокрема інжирні, завдяки специфічній формі крони та щільному восковому покриттю плодів, також показують добру термостійкість. Окремо варто згадати інжир і хурму, які хоч і є умовно південними культурами, вже успішно приживаються на території Одещини, Херсонщини та навіть частини Запорізької області.

Аграрії додають, що ключовим фактором у збереженні врожаю є не лише правильний вибір сорту, а й впровадження сучасних агротехнічних методів, таких як мульчування, крапельне зрошення та тіньова агроволокнина.

У зв’язку з цим, все більше господарств починають змінювати структуру садових насаджень, відмовляючись від вологолюбних сортів яблуні на користь посухостійких культур. Важливо також враховувати географічне розташування: у північних регіонах України поки що зберігається більш м’який температурний режим, проте вже зараз агрономи застерігають — затяжні спекотні хвилі можуть стати регулярними навіть у Поліссі.

У перспективі найбільш ефективними залишатимуться саме ті сорти, які не лише витримують спеку, а й дають комерційно привабливий плід з високою товарністю.

Важливим для деяких людей буде дізнатися й про те, як правильно садити смородину на городі.