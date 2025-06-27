Чи можна в умовах України посадити сочевицю на городі: відповідь агрономів

Попри те, що чечевиця ще не набула масового поширення серед українських фермерів, інтерес до цієї культури зростає щороку, особливо в умовах кліматичних трансформацій та зміни структури світового попиту на бобові.

Про це повідомляє «ПЛ».

За свідченнями науковців Інституту зернових культур НААН України, сочевиця вже демонструє позитивні результати на полях центральних і південних регіонів. Експериментальні посіви в степових зонах підтверджують здатність рослини адаптуватися до українського клімату, якщо дотримуватись оптимальних агротехнічних умов.

Агрономи зазначають, що чечевиця є досить вибагливою культурою. Вона не переносить надмірного зволоження та потребує добре дренованих ґрунтів, багатих на фосфор і калій. Водночас її здатність фіксувати азот сприяє покращенню родючості землі, що робить її цікавою з точки зору довгострокового планування сівозміни.

У господарствах, які вже декілька років вирощують сочевицю, відзначають не лише стабільну врожайність у межах 1,2–1,4 тонни з гектара, а й підвищений інтерес з боку внутрішнього ринку — попит на локально вирощену чечевицю зростає на фоні популяризації здорового харчування та вегетаріанських дієт.

Варто зазначити, що середній період вегетації сочевиці становить близько 90–100 днів, а отже вона підходить для односезонного циклу навіть в умовах північного Лісостепу.

Проте без системного контролю за бур’янами та шкідниками отримати якісний урожай складно. Через слабку конкуренцію з боку рослини аграрії радять ретельно підходити до вибору попередників і своєчасно проводити міжрядну культивацію.

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