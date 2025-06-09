Як правильно пишеться слово коригування чи корегування: пояснення лінгвістів

У сучасному українському мовному просторі часто виникає плутанина між словами «коригування» та «корегування».

Про це повідомляє «ПЛ».

Незважаючи на їхню схожість у вимові, лише одна форма вважається нормативно правильною з позиції сучасної мовної норми. Згідно з офіційними даними Інституту української мови Національної академії наук України, а також чинним правописом, правильним є лише варіант «коригування».

Саме ця форма закріплена у тлумачному Словнику української мови, правописних словниках і термінологічних довідниках.

Слово «коригування» має латинське походження — від слова corrigere, що перекладається як «виправляти», «вносити зміни». Його активно використовують у таких сферах, як фінанси, освіта, інженерія, адміністративна документація.

Таким чином, коли мова йде про внесення змін до бюджету, редакційні правки або зміну курсу дій, термін «коригування» є єдиним стилістично та граматично прийнятним варіантом.

Форма «корегування» не має офіційного статусу, хоча й іноді використовується в розмовному середовищі. Лінгвісти попереджають, що вживання цього варіанту у діловій переписці, офіційних документах або наукових публікаціях може свідчити про мовну некомпетентність або неуважність до чинних мовних норм.

Вибір правильної лексичної форми особливо важливий для журналістів, юристів, освітян і державних службовців, де будь-яке відхилення від норми може призвести до втрати авторитету чи помилок у правовій інтерпретації тексту.

Отже, у професійному мовленні й письмі слід надавати перевагу саме формі «коригування», яка відповідає усім нормам сучасної української літературної мови.

Більше того, філологи пояснили, як правильно пишеться пасха чи паска.