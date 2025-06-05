Як правильно пишеться слово «немає» разом чи окремо: пояснення лінгвістів

Правопис слова «немає» часто викликає труднощі навіть у носіїв мови з високим рівнем грамотності.

Про це повідомляє «ПЛ».

На перший погляд, може здатися, що правильним варіантом є роздільне написання — «не має», однак мовознавці однозначно стверджують: у більшості випадків коректною є саме форма «немає», і вона пишеться разом.

Згідно з чинними нормами українського правопису, слово «немає» є усталеним лексемним утворенням, що поєднує заперечну частку «не» і дієслово «має», однак у цьому випадку вони вже не виступають як окремі граматичні одиниці.

Це слово виконує функцію заперечення існування чогось або когось у певному контексті, й тому воно вживається саме як єдине цілісне поняття.

Для перевірки правильності написання варто підставити замість слова «немає» аналог — наприклад, «відсутнє». Якщо речення не втрачає змісту, то написання разом є виправданим. Наприклад, у фразі «У залі немає світла» можна сказати «У залі відсутнє світло» — логіка зберігається, отже, «немає» пишеться разом.

У свою чергу конструкція «не має» допустима лише тоді, коли йдеться про заперечення до дії особи — наприклад:

«Він не має бажання працювати», де слово «має» є частиною особового дієслова, а «не» — окремою часткою.

Філологи звертають увагу на те, що такі помилки частіше виникають в офіційно-діловому стилі або при автоматичному редагуванні текстів.

У зв’язку з цим видавництва, редакції ЗМІ та освітні платформи впроваджують внутрішні стилістичні рекомендації, де «немає» трактується як окреме ключове слово зі стабільною формою написання.

На цьому фоні стало відомо, як правильно пишеться слово торф’яний.