Які існують чоловічі протизаплідні засоби: чи є таблетки або інші альтернативи

Дискусії про контрацепцію традиційно обертаються довкола жіночих методів, однак новітні наукові розробки дедалі активніше змінюють цей дисбаланс.

Про це повідомляє «ПЛ».

Чоловіки поступово отримують реальні інструменти для контролю репродуктивної функції — і не лише у формі презервативів чи хірургічної вазектомії.

Найбільш очікуваним проривом вважається поява чоловічих гормональних таблеток. Експериментальні препарати, такі як диментандролон ундеканоат (DMAU) або 11β-MNTDC, спрямовані на тимчасове пригнічення вироблення сперматозоїдів без повної втрати тестостерону та сексуального потягу.

Клінічні дослідження показують, що ці засоби мають високий потенціал без серйозних побічних ефектів, однак на масовий ринок вони ще не вийшли.

Не менш перспективним виявився гормональний гель, який щоденно наноситься на шкіру і поступово знижує сперматогенез при збереженні гормонального балансу. Гель NES/T вже знаходиться на фінальних стадіях клінічних випробувань у США, демонструючи ефективність понад 90% без суттєвих ускладнень.

Окрему нішу займає інноваційний підхід — застосування полімерного гелю, який блокує сім’явивідний канал. Метод, який отримав назву «вазогель», є повністю зворотним: гель можна вивести з організму, відновивши фертильність. Цей метод є аналогом тимчасової вазектомії, що забезпечує тривалий, але контрольований ефект без хірургічного втручання.

Також розглядаються термічні методи контрацепції, які базуються на зміні температури мошонки. Це тимчасово знижує вироблення сперматозоїдів без використання фармакологічних засобів. Хоча подібні підходи поки що мають обмежене поширення, вони вказують на розширення спектру немедикаментозних альтернатив.

Також для здоров’я важливо знати: чого не вистачає організму, якщо завжди тягне до солодкого.